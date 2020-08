Transferts 2020/2021 : Rouen (Les Dragons) Hockey sur glace - LM : Rouen engage un défenseur d'expérience Hockey sur glace : transfert magnus - Rouen Source : Le site internet du club La rédaction / sl Posté par Hockey Hebdo le 17/08/2020 à 14:53 Tweeter

Mark FLOOD, drafté au 6ème rang par les canadien de Montréal en 2003, avec 39 matchs en NHL (New York et Winnipeg), avec 394 matchs de AHL et 156 en KHL, s'engage avec le club des Dragons de Rouen pour la future saison.



L'expérimenté défenseur canadiendrafté au 6ème rang par les canadien de Montréal en 2003, avec 39 matchs en NHL (New York et Winnipeg), avec 394 matchs de AHL et 156 en KHL, s'engage avec le club des Dragons de Rouen pour la future saison.











