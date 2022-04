Transferts 2022/2023 : Rouen (Les Dragons) Hockey sur glace - LM : Rouen prolonge son coach Hockey sur glace : transfert magnus saison 2022/2023 - Rouen Source : Le site internet du club La rédaction / sl Posté par Hockey Hebdo le 09/04/2022 à 20:14 Tweeter



Communiqué de Rouen

Fabrice LHENRY reste à la tête de l'équipe professionnelle des Dragons de Rouen.

L'ancien gardien international français aux quatre Olympiades entamera donc sa huitème saison consécutive en tant que coach principal sur le banc jaune et noir.

À son actif : 3 Ligue Magnus, 1 Coupe de France et 1 Continental Cup mais également 2 exploits historiques pour le hockey français en Champions Hockey League avec un 1/8ème de finale en 2019 et un 1/4 de finale la saison passée !!











