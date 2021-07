Transferts 2021/2022 : Rouen (Les Dragons) Hockey sur glace - LM : Rouen prolonge un jeune attaquant Hockey sur glace : transfert magnus saison 2021/2022 - Rouen Source : Communiqu de Rouen La rdaction/cs Post par Hockey Hebdo le 19/07/2021 10:40 Tweeter



Communiqué du club



" Le jeune attaquant français Quentin Tomasino (19 ans) rempile pour une 3ème saison consécutive sur les bords de Seine !! Auteur d’une saison de Synerglace Ligue Magnus pleine de promesses l’année passée (18 matchs / 5 points), il apportera toute sa fougue à l’offensive jaune et noire. " (19 ans) rempile pour une 3ème saison consécutive sur les bords de Seine !! Auteur d’une saison de Synerglace Ligue Magnus pleine de promesses l’année passée (18 matchs / 5 points), il apportera toute sa fougue à l’offensive jaune et noire. " © 2021 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour . Ractions sur la news Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.











trueanal.org ...Bitte whlen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut... Hockeyhebdo sur Tweets by HockeyHebdo