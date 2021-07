Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Transferts 2021/2022 : Rouen (Les Dragons) Hockey sur glace - LM : Un attaquant canadien signe à Rouen Hockey sur glace : transfert magnus saison 2021/2022 - Rouen Source : Communiqué de Rouen La rédaction/cs Posté par Hockey Hebdo le 30/07/2021 à 17:39 Tweeter



Communiqué de Rouen



" L’attaquant canadien David Gilbert rejoint les Dragons de Rouen ! Passé notamment par la AHL ou encore l’EBEL durant sa carrière, il évoluait ces 3 dernières saisons au HC Motor České Budějovice qui figurait en Tipsport extraliga (Rép. Tchèque) la saison passée, soit la 5ème meilleure ligue au monde. Toutefois cet attaquant polyvalent de 30 ans doté d’un gabarit solide (1m88 / 84 kgs) et d’un sens du but aiguisé ne découvrira pas pour autant la Synerglace Ligue Magnus puisqu’il avait évolué chez les Boxers de Bordeaux lors de la saison 2016-2017 marquant au passage 63 points (33b. / 30a.) en 53 matchs. " rejoint les Dragons de Rouen ! Passé notamment par la AHL ou encore l’EBEL durant sa carrière, il évoluait ces 3 dernières saisons au HC Motor České Budějovice qui figurait en Tipsport extraliga (Rép. Tchèque) la saison passée, soit la 5ème meilleure ligue au monde. Toutefois cet attaquant polyvalent de 30 ans doté d’un gabarit solide (1m88 / 84 kgs) et d’un sens du but aiguisé ne découvrira pas pour autant la Synerglace Ligue Magnus puisqu’il avait évolué chez les Boxers de Bordeaux lors de la saison 2016-2017 marquant au passage 63 points (33b. / 30a.) en 53 matchs. " © 2021 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour . Réactions sur la news Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.











trueanal.org ...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut... Hockeyhebdo sur