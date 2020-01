Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Transferts 2019/2020 : Rouen (Les Dragons) Hockey sur glace - LM : Un attaquant de poids à Rouen Hockey sur glace : transfert Magnus - Rouen Source : Le site internet du club S. L. Posté par Hockey Hebdo le 13/01/2020 à 17:41 Tweeter

Communiqué officiel des Dragons de Rouen

Les Dragons de Rouen officialisent l'arrivée d'un renfort de poids à l'attaque avec la signature du finlandais

A l'instar de Cam Barker arrivé il y a peu à la ligne bleue rouennaise, cet imposant ailier droit (1m94, 99kg) possède lui aussi un CV bien fourni.

Formé à l'EJK en Finlande, Mikko Lehtonen, international finlandais jusqu'en catégorie U20, est sélectionné en 3ème ronde par les Bruins de Boston lors de la draft NHL de 2005. Il reste cependant encore au pays Suomi plusieurs saisons et découvre l'élite finlandaise avec Espoo.

Alors âgé de 21 ans, il part outre-Atlantique découvrir la prestigieuse NHL où il ne disputera finalement que deux matchs avec les Bruins, mais surtout la Ligue Américaine de Hockey (AHL) où il comptabilisera plus 160 matchs en deux saisons.

Mikko Lehtonen revient en Europe à 23 ans et entame ce qui sera une tournée des plus grands championnats "élite" du Vieux Continent : Skellefteå AIK en Suède où il évolue aux côtés d'un certain Pierre-Edouard Bellemare (formé à Rouen), Severstal Cherepovets en KHL, Zurich, Bern et Lugano en NLA suisse, de retour en SHL au Skellefteå AIK en 2010/2011, il termine meilleur pointeur et meilleur buteur de SHL avec 58 points dont 30 buts en saison régulière, et évolue aussi à Örebro et au Stockholm Djurgårdens IF.

Il retourne en Liiga finlandaise au Kärpat Oulu et au HPK de Hämeenlinna de 2016 à 2018. Il découvre finalement le championnat EBEL à Zagreb en 2018 où il jouera peu en raison de blessures.

L'attaquant finlandais évoluait au Féhérvar de Székesfehérvár depuis le début de cette saison 2019/2020 comptabilisant 33 matchs, avant de découvrir aujourd'hui la Synerglace Ligue Magnus avec les Dragons de Rouen.

Au total, il comptabilise 164 matchs AHL (110 points), 77 de KHL 30 pts), 223 de Liiga (82 pts), 54 de NLA (26 pts), 181 de SHL (111 pts), 50 en EBEL (25 pts) et 12 de CHL (5 pts) !

Solide sur la rondelle et dur à bouger, Mikko Lehtonen sait être rapide et aime tirer à la cage avec de bonnes habiletés et des mains rapides.



