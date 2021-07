Transferts 2021/2022 : Rouen (Les Dragons) Hockey sur glace - LM : Un défenseur chez les rouennais Hockey sur glace : transfert magnus saison 2021/2022 - Rouen Source : Facebook du club La rédaction / sl Posté par Hockey Hebdo le 06/07/2021 à 19:11 Tweeter



Communiqué du club



Et comme une bonne nouvelle n’arrive jamais seule, nous sommes très heureux d’annoncer la signature du défenseur Marc-André DORION !! Ce défenseur complet, excellent passeur et doté d’une belle vision du jeu débarquera sur les bords de Seine après 9 solides saisons en 1ère division autrichienne où il aura inscrit 297 points dont 260 assistances en 518 matchs .

