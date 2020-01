Division 1 : Marseille (Les Spartiates) Hockey sur glace - Marseille : Communiqué officiel Suite au communiqué du Président du HC Mont-Blanc Monsieur Rudy Goy publié sur notre site le 24 janvier 2020, retrouvé le communiqué officiel du Marseille Hockey Club publié ce jour sur leur site. Source : Communiqué de presse officiel du Marseille Hockey Club La rédaction/cs Posté par Hockey Hebdo le 25/01/2020 à 09:41 Tweeter Communiqué officiel du Marseille Hockey Club



"Suite à l’article publié par Hockey Hebdo le 24/01/2020, le Marseille Hockey Club tient à réagir.





Premièrement, concernant le match ayant été arrêté, nous tenons à préciser que le club n’étant pas gérant du Palais Omnisports Marseille Grand-Est, il n’est pas responsable du défaut de glace ayant occasionné l’arrêt de la rencontre. Le club est désolé pour le club visiteur qui a dû se déplacer. Les frais du club du Mont Blanc ont bien évidemment été pris en charge. Pour le MHC, ce fut aussi un préjudice. Le club fait de gros efforts pour attirer les Marseillais et leur faire découvrir le hockey sur glace. L’évacuation et le remboursement/compensation des 2600 spectateurs venus pour assister au match ont été très complexes à gérer et néfastes au niveau de l’image du club d’un point de vue local.



Deuxièmement, concernant la date du report du match, le club de Marseille tient à préciser qu’après des propositions de part et d’autre, c’est finalement le club du Mont Blanc qui a proposé la date du 26 janvier. Nous sommes tous pleinement conscients que reporter un match dans un calendrier déjà remplis sur les différents samedis n’est jamais aisé, mais nous tenions à apporter cette précision.



Enfin, pour ce qui est de l’alignement des joueurs autorisés sur la feuille de match, les deux clubs ont été informés par la Fédération des modalités dans lesquelles devaient se rejouer ce match le 27/12/2019. L’une des modalités concernait les joueurs autorisés à être présents sur la feuille de match. Le club de Marseille a pris acte de la décision même si cela engendrait le fait de ne pas pouvoir aligner l’équipe disponible aujourd’hui.



Le club de Marseille tient aussi à préciser qu’il a connu la même situation pour le match reporté pour problème technique à Nantes le 14 septembre 2019. Arrivée sur place, l’équipe a dû rentrer sans jouer pour revenir le jouer le vendredi 22 novembre. Outre le fait que certains joueurs semi-professionnels ont dû prendre une journée de congé, nous tenons à préciser que pour les mêmes raisons, l’un de nos joueurs n’a pas pu participer au match reporté car il n’était pas présent sur la feuille de match lors du match annulé. A préciser que le match annulé n’avait pas été arrêté, mais tout simplement annulé avant même de débuter la rencontre.



Pour conclure, le Marseille Hockey Club, jeune club du hockey français tient à respecter les instances ainsi que les clubs participant à ce palpitant Championnat de Division 1. Nous espérons en ce sens que l’esprit collectif et les discussions seront privilégiées aux conflits. "

© 2020 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour . Réactions sur la news spartiates très puissants a écrit le 25/01/2020 à 10:52 BRAVO au club d'avoir réagi sans jeter de l'huile sur le feu,en effet le club a tt mis en oeuvre pour que la rencontre se déroule normalement et le pomge est géré sous la forme d'une concession en délégation de service public et le prestataire a bien été choisi par la ville de Marseille,le club n'est pas responsable de cet impondérable.Un incident technique sur la glace est également un aléa et c'est pas la première fois ni la dernière que cet incident peut survenir sur tous les glaçons de france et de Navarre.

Quand à la date du 26 janvier il est évident que cette date fût choisie par le mont-blanc car la rencontre devait normalement se dérouler un vendredi.

Enfin concernant la feuille de match qui doit être identique à celle du match annulée, il n'y a rien de surprenant, c' est loin d'être une lubie de la fédération puisque on retrouve ce procédé dans d'autres sports, les blessures et les indisponibilites des joueurs sont le lot commun de chaque club malheureusement Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.











...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut... Hockeyhebdo sur Tweets by HockeyHebdo