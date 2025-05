Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Championnats du monde Hockey sur glace - Mondial D1 B : La Lituanie triomphe Avec un parcours sans faute, les Lituaniens sont champions du monde Division I groupe A Source : iihf.com Philippe Rouinssard Posté par Hockey Hebdo le 03/05/2025 à 11:25 Tweeter La Lituanie est championne du monde de Division I groupe B

La Lituanie a brillé à Tallinn chez son voisin et remporte avec un mondial parfait avec cinq victoires et un titre de Division I groupe B ce qui permet au petit pays balte de grimper dans la Division I groupe A, l'antichambre de l'élite mondiale. Un seul petit ralentissement pour la Lituanie lors de la victoire en prolongation contre la Croatie. Mais en "finaleé, les Lituaniens n'ont pas tremblé en surclassant la Corée du Sud, pourtant reléguée de l'an dernier et faisant figure de favorite pour la remontée. L'offensive lituanienne n'est "que" troisième du groupe avec14 buts marqués en cinq parties. Le sniper de Jastrzębie, Kaleinikovas est le meilleur compteur national avec 7 points a égalité avec Čižas. La grande force des Lituaniens a été leur défense de fer avec seulement trois buts encaissés. Lubys termine avec 97,48% d'arrêts, 0,6 but encaissé par match et 1 jeu blanc.

La Corée du Sud termine en argent et manque pour deux points le retour en groupe A. Pourtant avec 21 buts marqués et le meilleur compteur du mondial, Kim Sang-Wook (8 points), les Coréens avaient des arguments mais s'ils ont tout gagné, ils ont perdu l'ultime match contre la Lituanie, celui là même qui permettait de monter.

L'Estonie a domicile remporte la médaille de bronze avec un revers contre les deux premiers, mais des victoires assez nettes contre les trois autres. Les Estoniens ont beaucoup marqué, ce sont même la deuxième meilleure offensive du mondial. Rooba a été le plus efficace avec pas moins de sept points, à une longueur devant Jürgens. Deuxième meilleure défense, l'Estonie se satisfait d'un mondial parfaitement réussi.

La Chine échoue au pied du podium mais a eu beaucoup de mal dans ce mondial, deux victoires, une contre la Croatie grâce à un but marqué dans la dernière minute de jeu et l'autre aux tirs au but contre l'Espagne. Deux revers sans marquer le moindre but, l'empire du milieu n'a guère brillé. Hou, le meilleur compteur chinois a inscrit quatre points. La grande satisfaction chinoise est le portier Chen auteur de 92,75% d'arrêts et 2,77 buts encaissés par match.

L'Espagne de Luciano Basile se sauve encore une fois au bout du suspense, en remportant un unique match, celui de la mort contre la Croatie, en prolongation. Les Espagnols avaient sauvés un point en poussant les Chinois aux tirs au but. Peu de buts marqués, beaucoup encaissés, mais cela suffit. Rubio le meilleur compteur espagnol a compté 5 points.

La Croatie promue dans ce groupe grâce à son titre de l'an dernier reprend l'ascensseur et redescend avec seulement deux points. Pas un seul succès pour les Croates qui ont pris un point contre l'Espagne et surtout le champion lituanien mais cela n'a pas suffi. Rendulić a porté l'équipe sur son dos avec ses 7 points mais cela n'a pas suffit. Autre grosse performance à signaler celle du portier de la Croatie, Rosandić gardien passé par Nice, Montpellier et Neuilly sur Marne, il a repoussé 90,65% d'arrêts. La Lituanie a brillé à Tallinn chez son voisin et remporte avec un mondial parfait avec cinq victoires et un titre de Division I groupe B ce qui permet au petit pays balte de grimper dans la Division I groupe A, l'antichambre de l'élite mondiale. Un seul petit ralentissement pour la Lituanie lors de la victoire en prolongation contre la Croatie. Mais en "finaleé, les Lituaniens n'ont pas tremblé en surclassant la Corée du Sud, pourtant reléguée de l'an dernier et faisant figure de favorite pour la remontée. L'offensive lituanienne n'est "que" troisième du groupe avec14 buts marqués en cinq parties. Le sniper de Jastrzębie,est le meilleur compteur national avec 7 points a égalité avec. La grande force des Lituaniens a été leur défense de fer avec seulement trois buts encaissés.termine avec 97,48% d'arrêts, 0,6 but encaissé par match et 1 jeu blanc.La Corée du Sud termine en argent et manque pour deux points le retour en groupe A. Pourtant avec 21 buts marqués et le meilleur compteur du mondial,(8 points), les Coréens avaient des arguments mais s'ils ont tout gagné, ils ont perdu l'ultime match contre la Lituanie, celui là même qui permettait de monter.L'Estonie a domicile remporte la médaille de bronze avec un revers contre les deux premiers, mais des victoires assez nettes contre les trois autres. Les Estoniens ont beaucoup marqué, ce sont même la deuxième meilleure offensive du mondial.a été le plus efficace avec pas moins de sept points, à une longueur devant. Deuxième meilleure défense, l'Estonie se satisfait d'un mondial parfaitement réussi.La Chine échoue au pied du podium mais a eu beaucoup de mal dans ce mondial, deux victoires, une contre la Croatie grâce à un but marqué dans la dernière minute de jeu et l'autre aux tirs au but contre l'Espagne. Deux revers sans marquer le moindre but, l'empire du milieu n'a guère brillé., le meilleur compteur chinois a inscrit quatre points. La grande satisfaction chinoise est le portierauteur de 92,75% d'arrêts et 2,77 buts encaissés par match.L'Espagne dese sauve encore une fois au bout du suspense, en remportant un unique match, celui de la mort contre la Croatie, en prolongation. Les Espagnols avaient sauvés un point en poussant les Chinois aux tirs au but. Peu de buts marqués, beaucoup encaissés, mais cela suffit.le meilleur compteur espagnol a compté 5 points.La Croatie promue dans ce groupe grâce à son titre de l'an dernier reprend l'ascensseur et redescend avec seulement deux points. Pas un seul succès pour les Croates qui ont pris un point contre l'Espagne et surtout le champion lituanien mais cela n'a pas suffi.a porté l'équipe sur son dos avec ses 7 points mais cela n'a pas suffit. Autre grosse performance à signaler celle du portier de la Croatie,gardien passé par Nice, Montpellier et Neuilly sur Marne, il a repoussé 90,65% d'arrêts. © 2025 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour Réactions sur la news Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.











trueanal.org ...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut... Hockeyhebdo sur