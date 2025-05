Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Championnats du monde Hockey sur glace - Mondial D2 A : Les Pays-Bas champions Les Néerlandais remportent le championnat du monde de Division II groupe A Source : iihf.com Philippe Rouinssard Posté par Hockey Hebdo le 05/05/2025 à 23:19 Tweeter ijshockey.nl Les Pays-Bas sont champions du monde de Division II B

Les Pays-Bas, un an après avoir quitté sans gloire la Division I, la réintègre après leur titre de champion du monde de Division II groupe A à Belgrade. Aucune contestation possible en Serbie, les Néerlandais ont remporté leur cinq matchs avec la meilleure attaque et la meilleure défense. La "finale" contre le pays hôte a été plus disputée, mais les Oranje ont su mener leur barque jusqu'à la terre promise. Un retour donc dans le groupe B de la Division I en lieu et place de la Croatie. Van Nes avec 12 points et 7 buts est le meilleur compteur batave et du mondial a égalité avec son compatriote Joly le sniper de Tilburg avec le même total. Andree le gardien néerlandais est lui aussi le plus efficace dans son secteur avec 96,43% d'arrêts et 0,67 but encaissé par match.

Les Serbes devant leurs partisans ont remporté tous les matchs avant de caler dans le dernier, exactement comme l'année dernière. La marche orange était trop haute au dernier match et la Serbie s'incline 1-3 non sans avoir durement bataillé. Đumić le pointeur du Zagłębie Sosnowiec a été le Serbe le plus efficace avec six points à un point devant son tout jeune compatriote Tomašević. Le gardien de la Serbie, Padalica est le deuxième plus efficace avec 95,73%.

Comme l'an passé, mais cette fois de justesse, les Emirats Arabes Unis remportent la médaille de bronze grâce à leur armada de naturalisés (pas moins de douze). Pourtant le mondial avait été bien laborieux pour les Emiratis avec trois revers aux trois premiers matchs. Ils l'emportaient contre l'Australie après avoir été largement dominés toute la partie. Puis contre la Belgique ils envoyaient la sauce avec un cinglant 8-0 qui leur offrait la troisième place. Le meilleur compteur des Emirats est Chuikov avec 9 points.

La Belgique promue cette année a réalisé un très bon mondial et passe à un cheveu d'une médaille. Les Belges ont remporté avec confiance leurs deux premiers matchs avant de perdre nettement et sans marquer le moindre but, les trois derniers. Le meilleur compteur belge est Auger bien connu en France puisqu'il a longtemps évolué à Nantes mais aujourd'hui est retourné dans son club formateur des Bulldogs de Liège, il compte trois points tout comme son compère Gyesbreghs.

L'Australie a eu très chaud pour sauver sa tête dans ce groupe. Les kangourous ont perdu logiquement et assez nettement les trois premiers matchs. Malgré une large domination, les Australiens s'inclinent encore contre les Emirats Arabes Unis. Au dernier match, la victoire contre Israël leur évite la descente. Pourtant là encore l'Australie a eu peur, alors qu'elle menait 4-0 au début du dernier tiers elle a vu son adversaire revenir à 4-3 mais a su tenir bon. Webster et Todd sont les meilleurs Australiens avec 4 points chacun.

Retrouvez tous les résultats du championnat du monde de Division II groupe A sur notre flash info







