Championnats du monde Hockey sur glace - Mondial D2 B : La Géorgie championne Avec un parcours sans faute, les Géorgiens sont champions du monde Division II groupe B Source : iihf.com Philippe Rouinssard Posté par Hockey Hebdo le 03/05/2025 à 20:41 La Géorgie championne du monde de Division II groupe B

La Géorgie a brillé à Dunedin à l'autre bout de la planète et remporte avec un mondial parfait avec cinq victoires et un titre de Division II groupe B ce qui permet au petit pays caucasien de grimper dans la Division II groupe A pour la première fois de son histoire. Seulement quatrième l'an dernier, les Géorgiens ont réalisé une très bonne progression. Un seul petit ralentissement pour la Géorgie lors de la victoire en prolongation contre la Bulgarie. Mais dans les autres parties les Géorgiens n'ont pas tremblé en surclassant tous leurs adversaires. L'offensive géorgienne a été le gros point fort avec pas moins de 35 buts inscrits en cinq parties. Nikishanin est le meilleur pointeur du pays avec douze points juste devant Besharov et Davydov qui en ont marqué chacun onze. La Géorgie a également été la meilleure défense avec 9 buts encaissés, Starostin le portier avec 93,94% d'arrêts est le deuxième du mondial.

L'Islande, relégué du groupe n'a pas pu y remonter, elle l'a su dès le premier jour avec un cinglant revers 0-4 contre le futur champion du monde. Les Islandais ont remporté tous les autres matchs en espérant un faux pas des Caucasiens qui n'est jamais venu. Runarsson est le meilleur pointeur de l'île de glace avec 10 points.

La Nouvelle-Zélande a domicile se contente d'une médaille de bronze avec deux revers nets contre les deux premiers, et trois victoires. McIntosh est le meilleur compteur néo-zélandais avec 8 points. Le portier des Kiwis, Kercso-Magos, termine au premier rang des statistiques avec 94,92% d'arrêts.

Les Bulgares terminent au pied du podium, ils n'ont pu déjouer que Taïwan et la Thaïlande, deux victoires qui ne suffisent donc pas pour accrocher une breloque. L'offensive bulgare a tourné comme du papier à musique menée par le surpuissant Dilkov auteur de quatorze points, meilleur compteur du mondial. Par contre la défense de la Bulgarie a énormément encaissé ce qui a coulé en partie les lions.

Taïwan termine avec quatre points et une victoire, assez pour se maintenir dans le groupe, l'objectif de la petite île. Avec cinq points (que des buts), Lin est le meilleur compteur taïwanais.

Logique dernier sans aucun point avec que des défaites et parfois des très lourdes, la Thaïlande redescend en Division III goupe A. à peine un an après avoir été sacrée championne et être montée. Pour leur première participation à ce niveau de leur histoire, les Thaïlandais n'ont rien pu faire. Avec 8 points, Kindborn le suédo-thaïlandais a mené les siens.



