Hockey sur glace - Mondial D4 : L'Ouzbékistan marque l'histoire L'Ouzbékistan qui disputait son premier mondial de son histoire l'a remporté et monte en Division III groupe B Source : iihf.com Philippe Rouinssard Posté par Hockey Hebdo le 20/04/2025 à 17:33

L'Ouzbékistan pour sa première participation à un mondial de hockey entre dans l'histoire en étant sacré champion du monde de Division IV à Erevan. Quatre victoires, une défaite aux tirs au but et la bagatelle de 79 buts inscrits en cinq matchs, dix encaissés. Meilleure défense et meilleure offensive du tournoi, les Ouzbeks ont survolé le tournoi. Kravchenko, le joueur du Humo Tashkent a inscrit 13 buts et 25 points et est le meilleur compteur de la nation.

L'Arménie à domicile, de retour en compétition après quinze ans d'absence, a brillé également et termine deuxième à un point du titre suprême. Les Arméniens ont été la seule équipe à faire chuter l'Ouzbékistan champion du monde en le déjouant en fusillade. Mais le pays hôte a ensuite trébuché contre le Koweït en s'inclinant en prolongation et laisse ainsi filer le titre pour se contenter de la médaille d'argent. Putulian le portier arménien termine avec les meilleurs statistiques 91,51% d'arrêts. Avec 22 points, Kuznetsov est le meilleur pointeur de l'Arménie.

Le Koweït, seule équipe à avoir battu le pays hôte a été laminé par les Ouzbeks et terminent avec la médaille de bronze. Une fois encore ce sont les naturalisés qui ont mené le petit pays du Golfe. Drozdetskikh russo-koweïtien compte 36 points, un autre naturalisé russe, Tsibin le défenseur auteur de 100 points en 19 matchs dans le championnat du Koweït compte au mondial 35 points.

L'Indonésie qui a remporté deux victoires et subit trois lourds revers termine au pied du podium. Avec 8 points, Naga est le meilleur compteur indonésien.

L'Iran relégué de la Division III B est complètement passé à travers son mondial avec une seule victoire et seulement 6 petits buts marqués et a été blanchit à 3 reprises. Hamzeh avec deux buts et autant de points est le meilleur compteur iranien.

Retrouvez tous les résultats du championnat du monde de Division IV sur notre flash info



