Hockey sur glace - Mondial DIII B : La charge du rhinocéros Les Sud-Africains remportent leur mondial DIII B et sont promus Source : iihf Philippe Rouinssard Posté par Hockey Hebdo le 19/03/2022 à 09:12

L'Afrique du Sud a brillé à domicile dans le mondial de division III groupe B au Cap. Favorite du petit groupe de trois équipes, elle a remporté trois victoires en quatre parties. Les Sud-Africains se sont inclinés en fusillade au dernier match contre les Thaïlandais. Le pays hôte obtient donc le titre de champion du monde de Division III B et monte dans le groupe A de la troisième division pour l'année prochaine.

Samaai son meilleur pointeur termine avec 9 points, derrière le Thaïlandais Isaksson qui a inscrit douze points et termine meilleur buteur du mondial avec cinq buts a égalité avec son compatriote Suwachirat.

