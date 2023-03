Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Championnats du monde Hockey sur glace - Mondial DIIIB : Le faucon kirghize Le Kirghizistan réalise un très impressionnant mondial et s'offre la montée dans le groupe supérieur, une année après avoir déjà monté dans le groupe B. Les Bosniens sont en argent, Hong Kong en bronze Philippe Rouinssard Posté par Hockey Hebdo le 06/03/2023 à 12:20 Tweeter 24.kg Le Kirghizistan champion du monde DIII B

Le Kirghizistan champion de DIV l'an dernier faisait ses grands débuts en DIII B avec toutes les autres équipes (en raison de modifications dans les règles et d'absence d'équipes du à la pandémie de Covid-19 l'an passé), sauf la Bosnie-Herzégovine. Le pays d'Asie centrale a réalisé l'exploit de s'offrir une deuxième montée en deux ans. Lechampion de DIV l'an dernier faisait ses grands débuts en DIII B avec toutes les autres équipes (en raison de modifications dans les règles et d'absence d'équipes du à la pandémie de Covid-19 l'an passé), sauf la Bosnie-Herzégovine. Le pays d'Asie centrale a réalisé l'exploit de s'offrir une deuxième montée en deux ans.

Seifulov termine avec 28 points en 5 parties dont 18 buts, le joueur du HK Almaty en ligue kazakhe termine meilleur pointeur et buteurs devant son compatriote Abdyrayev qui joue en division 4 suédoise et qui a marqué 21 points. Le Kirghizistan monte donc en Division III groupe A l'année prochaine.

La Bosnie-Herzégovine termine deuxième et empoche la médaille d'argent à domicile. Les Bosniens ont du baisser pavillon devant le surpuissant Kirghizistan il s'agit de sa seule défaite du mondial. Ils ont peiné également contre Hong Kong en ouverture et l'emportent uniquement aux tirs au but. Une victoire clé qui permet à la Bosnie-Herzégovine de dépasser son vis à vis. Omer son meilleur compteur qui joue en D3 suédoise termine sur le podium avec 20 points marqués dont onze buts, loin devant le deuxième Mlivic qui ne marque "que" 11 points en cinq matchs.

xinhuanews Hong Kong termine en bronze à Sarajevo

Hong Kong termine sur le podium et repart avec le bronze. Les Hong Kongais ont sombré contre le Kirghizistan comme tout le monde avec dix buts d'écart. Ils n'ont également pas pu vaincre la Bosnie-Herzégovine et s'inclinent en fusillade. Hong Kong réalise par contre de grosses performances contre les trois autres équipes et les étrillent nettement. Son meilleur compteur, Cheng qui joue au Canada marque 20 points devant Chu joueur dans les universitaires américains avec 16 ppoints.

Singapour s'offre la quatrième place à deux points d'une médaille. Les Singapouriens vaincus par les trois premiers sont logiquement derrières eux. Si les matchs contre les Kirghizes et la Bosnie-Herzégovine ont été difficiles, contre Hong Kong, Singapour ne capitule qu'en prolongation et peut se mordre les doigts de laisser filer sa médaille sur ce match. Redden à 15 points et Chan à 14 sont les meilleurs compteurs de l'île.

L'Iran sauve sa tête en groupe B avec une seule victoire, en ouverture face à la Malaisie avant d'être nettement battu sur toutes ses rencontres. Houshidari et Keyhanfar marquent chacun cinq points côté iranien.

Retrouvez l'intégralité du mondial Division III groupe B à Sarajevo sur notre

Retrouvez l'intégralité du mondial Division III groupe B à Sarajevo sur notre page spéciale











