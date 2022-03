Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Championnats du monde Hockey sur glace - Mondial DIV : Soleil kirghize Le Kirghizistan à domicile, a survolé le mondial de division IV à Bichkek Source : iihf Philippe Rouinssard Posté par Hockey Hebdo le 10/03/2022 à 14:39 Tweeter akipress.com Les Kirghizes champions du monde de DIV

Victoire nette et sans bavure pour le Kirghizistan dans "son" mondial de Divison IV disputé sur la glace Bichkek. Les locaux n'ont pas fait de détails en écrasant tous leurs adversaires. Ils terminent avec quatre victoires en quatre parties et soixante six buts inscrits contre deux encaissés !

Les sept premiers pointeurs du mondial sont des Kirghizes, avec un record pour Vladimir Nosov avec 20 points (9 buts et 11 assistances). Son compatriote Vladimir Tonkikh est également au sommet des buteurs avec neuf buts.

Grâce à ce mondial parfaitement réussi, le Kirghizistan monte dans la division suppérieure et pourra donc jouer en Division III B en 2023.

Un mondial un peu réduit à cinq équipes avec le forfait de l'équipe des Philippines à cause de la pandémie SARS-CoV2. L'Iran s'est offert un beau mondial et avec 3 victoires termine deuxième. Singapour s'empare de la médaille de bronze, la Malaisie finit au pied du podium, le Koweït termine dernier sans la moindre victoire.



