Transferts 2022/2023 Hockey sur glace - Mouvements dans les clubs du 15-06-22 Hockey sur glace : transferts Magnus, D1 & D2 - saison 2022/2023 Source : Média Sports Loisirs / Infos clubs La rédaction / sl Posté par Hockey Hebdo le 15/06/2022 à 20:24



MAGNUS

Anglet Jules GALLET ne sera plus Angloy la saison prochaine et se tourne vers un nouveau challenge en Finlande ! Arrivé l'été dernier à l'Hormadi,ne sera plus Angloy la saison prochaine et se tourne vers un nouveau challenge en Finlande ! Cergy/Pontoise Le gardien international Français Sébastian YLONEN prolonge avec les jokers pour la future saison.



DIVISION 1

Brest L'attaquant Américain Jeremiah LUEDTKE s'engage en faveur des albatros en provenance de Cholet Chambéry L'attaquant Français Joran REYNAUD signe en faveur des éléphants pour la prochaine saison en provenance de Rouen. Cholet L'attaquant Américain Jeremiah LUEDTKE ne sera plus un dog la saison prochaine et rejoint Brest. Dunkerque Le défenseur Français Maxime BATAILLE rejoint les corsaisres pour la future saison en provenance du Mont-Blanc.





DIVISION 2

Meudon Le jeune attaquant Français Konstantin KEBETS s'engage avec les comètes pour le future saison. Reims Le défenseur Finlandais Jesse LYYTINEN s'engage en faveur des phénix en provenance de SaPKo. Villard de Lans L'attaquant Français Théo COINTE reste dans la tanière des ours pour la saison prochaine.













