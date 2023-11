Suisse - National League : Davos (HC Davos) Hockey sur glace - NL: E. Guebey continue en Suisse Enzo Guebey continue l'aventure helvète, au HC Davos. Il y a signé jusqu'à la fin de la saison 2023-2024. Source : HC Davos Stéphane Ducret Posté par Hockey Hebdo le 01/11/2023 à 12:00 Tweeter Catarina de Freitas (archives) Le jeune international français ZSC Lions en 2021, il a été conservé (GCK Lions, qu'il a fait ses armes : 74 parties (saison régulière et séries), 18 pts compilés.



C'est au HC Davos, que le Haut-Savoyard patinera jusqu'à la fin de l'actuelle campagne. C'est ce qu'a annoncé le club grison hier dans une communication.



Le directeur sportif Jan Alston confirme sur les qualités du Français de 24 ans: "Nous sommes convaincus qu'il nous sera d'une grande aide en défense grâce à ses qualités de coureur et à son physique". Le jeune international français Enzo Guebey prolonge son aventure en National League. Intégré dans le giron desen 2021, il a été conservé ( lire ici ) et aligné à 11 reprises au total entre le début de son contrat et octobre 2023. C'est plutôt en deuxième division, avec les, qu'il a fait ses armes : 74 parties (saison régulière et séries), 18 pts compilés.C'est au, que le Haut-Savoyard patinera. C'est ce qu'a annoncé le club grison hier dans une communication.Le directeur sportif Jan Alston confirme sur les qualités du Français de 24 ans: "Nous sommes convaincus qu'il nous sera d'une grande aide en défense grâce à ses qualités de coureur et à son physique".











