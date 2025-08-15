 
Ligue Magnus
Hockey sur glace - Prépa MAGNUS - 2 rencontres au programme de ce 15 août
 
Rouen et Angers démarrent leur préparation en se retrouvant à 16h00 sur la glace de l'Île Lacroix. Du côté de Richard Bozon les Pionniers qui se sont imposés mardi face à l'équipe suisse de Sierre reçoivent Grenoble qui ouvre sa campagne de préparation.
 
Source : Média Sports Loisirs / Infos clubs La redaction / cs
Posté par Hockey Hebdo le 15/08/2025 à 08:36
Du vendredi 15 aout 2025
 
Date Lieu et heure Equipes Score
Vendredi 15 août Rouen - 16h00 Rouen vs Angers 0-0
Chamonix - 20h00 Chamonix vs Grenoble 0-0

NB : Cliquez sur le nom de club pour obtenir sa composition et ses fiches joueurs.

