|Hockey sur glace - Prépa MAGNUS - 2 rencontres au programme de ce 15 août
|Rouen et Angers démarrent leur préparation en se retrouvant à 16h00 sur la glace de l'Île Lacroix.
Du côté de Richard Bozon les Pionniers qui se sont imposés mardi face à l'équipe suisse de Sierre reçoivent Grenoble qui ouvre sa campagne de préparation.
Du vendredi 15 aout 2025
NB : Cliquez sur le nom de club pour obtenir sa composition et ses fiches joueurs.
