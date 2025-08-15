Accueil
Editorial
Liens
Stages et Tournois
Boutique
Petites annonces
Partenaires
Nos flash infos
RSS
Ligue Magnus
Hockey sur glace - Prépa MAGNUS - Résultats du 15 août
Rouen remporte (5-2) face à Angers sa première rencontre de préparation. Du côté de Richard Bozon les Pionniers qui se sont inclinés (2-5) face à Grenoble.
Source : Média Sports Loisirs / Infos clubs
La redaction / cs
Posté par Hockey Hebdo
le 16/08/2025 à 05:44
Tweeter
Du vendredi 15 aout 2025
Date
Lieu et heure
Equipes
Score
Vendredi 15 août
Rouen - 16h00
Rouen
vs
Angers
5-2
Chamonix - 20h00
Chamonix
vs
Grenoble
2-5
NB : Cliquez sur le nom de club pour obtenir sa composition et ses fiches joueurs.
© 2025 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs.
Retour
Réactions sur la news
Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.
trueanal.org
...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut...
Hockeyhebdo
sur
Tweets by HockeyHebdo
accueil
-
actualités
-
chroniques
-
interview
-
mentions légales
| Site réalisé par
Amenothes Conception