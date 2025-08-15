Ligue Magnus Hockey sur glace - Prépa MAGNUS - Résultats du 15 août Rouen remporte (5-2) face à Angers sa première rencontre de préparation. Du côté de Richard Bozon les Pionniers qui se sont inclinés (2-5) face à Grenoble. Source : Média Sports Loisirs / Infos clubs La redaction / cs Posté par Hockey Hebdo le 16/08/2025 à 05:44 Tweeter Du vendredi 15 aout 2025 Date Lieu et heure Equipes Score Vendredi 15 août Rouen - 16h00 Rouen vs Angers vs 5-2 Chamonix - 20h00 Chamonix vs Grenoble vs 2-5

