Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey féminin Hockey sur glace - PWHL : Montréal de justesse Première courte victoire pour les Montréalaises à Ottawa Source : thepwhl.com Philippe Rouinssard Posté par Hockey Hebdo le 03/01/2024 à 15:18 Tweeter Ottawa - Montréal : 2-3 ap (0-0, 1-1, 1-1, 0-1)

Desbiens multiplie les parades pour tenir son équipe dans le coup et ne cède pas avant la première sirène. Les pénalités se multiplient dans la rencontre, les powerplays ne donnent rien. Montréal obtient même un tir de pénalité. Poulin s'élance, patiente glisse vers le côté mais Maschmeyer a suivit et repousse. Grant-Mentis s'échappe finalement seule en break, elle vient parfaitement feinter la gardienne montréalaise et glisse entre le patin et le poteau. The PWHL youtube Mais après avoir revu la vidéo le but est refusé logiquement car le palet entre dans le but en passant sous le poteau de la cage qui se levait. Finalement les efforts ottaviens payent en suppériorité. Scamorra d'un lancer surpuissant depuis le cerlce gauche fait trembler les filets (1-0).

Joie de courte durée pour les fans, sur l'action suivante, Montréal renverse la tendance et un missile envoyé depuis le coin par Dalton permet aux visiteuses d'égaliser (1-1).

Ottawa reprend bien le dernier tiers et logiquement reprend les devants. Bell de la bleue lance, Desbiens repousse au second poteau où Mrázová est embusquée et n'a plus qu'à pousser au fond (2-1).

Montréal repart de l'avant mais bute sur la gardienne locale qui tient bon. Même en powerplay les visiteuses ne peuvent scorer malgré leur domination. Finalement, Stacey en break vient battre Maschmeyer et égalise (2-2).

Malgré une fin de match plutôt dans les crosses des visiteuses, le score en reste là et il faut disputer la première prolongation de la ligue. Montréal mène la charge. Tabin lance, le palet est bloqué par la crosse d'une défenseuse, Bettez la récupère et la lance au fond pour délivrer Montréal (2-3).

Victoire serrée pour les Montréalaises qui s'emparent de la deuxième place derrière New York. Ottawa prend un point et reste au contact. Les deux dernières équipes pas encore entrées en lice, Boston et Minnesota s'affrontent dans la nuit.



Etoiles Hockey Hebdo :



*** : Ann-Renée Desbiens

** : Ashton Bell

* : Laura Stacey Première rencontre pour deux nouvelles équipes canadiennes dans la capitale fédérale. 8318 fans s'étaient pressés à la TD Place Arena. Le premier tiers est nettement dominé par Ottawa.multiplie les parades pour tenir son équipe dans le coup et ne cède pas avant la première sirène. Les pénalités se multiplient dans la rencontre, les powerplays ne donnent rien. Montréal obtient même un tir de pénalité.s'élance, patiente glisse vers le côté maisa suivit et repousse.s'échappe finalement seule en break, elle vient parfaitement feinter la gardienne montréalaise et glisse entre le patin et le poteau.Mais après avoir revu la vidéo le but est refusé logiquement car le palet entre dans le but en passant sous le poteau de la cage qui se levait. Finalement les efforts ottaviens payent en suppériorité.d'un lancer surpuissant depuis le cerlce gauche fait trembler les filetsJoie de courte durée pour les fans, sur l'action suivante, Montréal renverse la tendance et un missile envoyé depuis le coin parpermet aux visiteuses d'égaliserOttawa reprend bien le dernier tiers et logiquement reprend les devants.de la bleue lance,repousse au second poteau oùest embusquée et n'a plus qu'à pousser au fondMontréal repart de l'avant mais bute sur la gardienne locale qui tient bon. Même en powerplay les visiteuses ne peuvent scorer malgré leur domination. Finalement,en break vient battreet égaliseMalgré une fin de match plutôt dans les crosses des visiteuses, le score en reste là et il faut disputer la première prolongation de la ligue. Montréal mène la charge.lance, le palet est bloqué par la crosse d'une défenseuse,la récupère et la lance au fond pour délivrer MontréalVictoire serrée pour les Montréalaises qui s'emparent de la deuxième place derrière New York. Ottawa prend un point et reste au contact. Les deux dernières équipes pas encore entrées en lice, Boston et Minnesota s'affrontent dans la nuit.*** : Ann-Renée Desbiens** : Ashton Bell* : Laura Stacey

Retrouvez notre présentation de la PWHL sur notre article dédié © 2024 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour Réactions sur la news Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.











trueanal.org ...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut... Hockeyhebdo sur