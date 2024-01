Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey féminin Hockey sur glace - PWHL : New York et Aurard en fanfare Les New Yorkaises et la Française Aurard démarrent fort la nouvelle PWHL Source : thepwhl.com Philippe Rouinssard Posté par Hockey Hebdo le 03/01/2024 à 15:17 Tweeter Toronto - New York : 0-4 (0-1, 0-0, 0-3)



Le premier tiers est disputé, mais plutôt aux mains des visiteuses. Ella Shelton après un engagement gagné en zone offensive vient cueillir Campbell masquée, sur un bon lancer et inscrire le premier but de la ligue (0-1). The PWHL youtube

Toronto renverse la vapeur au tiers médiant et surdomine le jeu dans tous ces aspects, mais Schroeder mutiplie les interventions pour tenir les New Yorkaises devant. Dès la reprise du dernier tiers Aurard renvoie vers Levis qui prolonge jusqu'à Carpenter, l'Américaine fonce et nettoie la lucarne locale pour doubler la mise (0-2).

A peine deux minutes plus tard, Aurard pousse la rondelle jusqu'à Downie-Landry qui part en contre, dévie parfaitement pour Saulnier au deuxième poteau qui enfonce le clou (0-3).

Toronto repart malgré tout mais continuer de se heurter à Schroeder et à la défense de la grosse pomme. NY fait démonstration de réalisme et inscrit un quatrième but. Labelle fait un énorme travail de conservation dans la zone offensive puis dans le slot dévie vers Vespa qui n'a plus qu'à ajuster la gardienne locale (0-4).

Les Torontoises, assommées, ne reviendront plus et ne parviendront pas à sauver l'honneur. Schroeder qui blanchit avec 29 arrêts. Une belle soirée à deux points pour la Française, Aurard, qui brille avec sa nouvelle équipe.

Etoiles Hockey Hebdo :



*** : Corinne Schroeder

** : Alex Carpenter

* : Chloé Aurard



