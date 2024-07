Ligue Magnus : Rouen (Les Dragons) Hockey sur glace - Rouen, présentation du directoire et des recrues. Ce lundi, le RHE nous présentait sa future direction ainsi que les nouvelles recrues Source : Média Sports Loisirs / Infos clubs La rédaction / sl Posté par Hockey Hebdo le 02/07/2024 à 08:49 Tweeter

Ce lundi 1er juillet en fin d'après-midi, dans les locaux de la Matmut, partenaire des dragons que se tenait cette conférences devant les partenaires du club et de la presse.



C'est d'abord Madame Stéphanie Boutin, responsable de la communication, qui annonçait la prolongation du partenariat avec les dragons pour trois nouvelles saisons s'ajoutant au 25 années déjà effectuées. Un maillot relatant se partenariat fut offert pour cette occasion.



Le président Monsieur Thierry Chaix, expliqua sa volonté de prendre petit à petit du recul après une longévité de 26 ans à la tête du club. Mais reste au sein du club puisqu'il s'occupera par la suite du pôle espoir avec son binôme de toujours Guy Fournier. Il présenta son futur repreneur à la tête du club Monsieur Gaëtan Müller.



Gaëtan Müller, natif de Rouen, ex joueur professionnel de basket, ami de Tony Parker et président délégué de l'ASVEL basket, qui vient récemment d'être élu 1er au classement Choiseul récompensant les industriels de moins de 40 ans dans le sport. Il expliqua être ravi de prendre la suite du club tout en sachant la tâche qui l'attend (avec son équipe).



C'est au tour de Monsieur Guy Fournier, manager général, de dire que lui aussi passait la main après 26 années aussi de présence au club. Il s'occupera, par la suite, du pôle espoir avec Thierry Chaix. Il rappela l'importance du club dans le milieu social avec toutes les actions menées par le club.

C'est son ex bras droit, futur manager général, Marc-André Thinel joueur emblématique des dragons pendant 15 ans que revient l'honneur d'annoncé les recrues au nombre de six.



Gardien :

- Le finlandais Oskari Setanen en provenance du club finlandais de KooKoo (Liiga) avec qui il fut une fois champion de finlande.



Défenseurs :

- Le finlandais Juho Tommila en provenance du club finlandais de Sport (Liiga) défenseur à vocation plutot défensive.

- Le suédois Alexander Lindelof en provenance du club suédois de Vasteras (Allsvenskan) défenseur à vocation offensif.



Attaquants :

- L'international Robin Colomban en provenance de Briançon.

- Le canadien Jared Dmytriw en provenance du club suédois de Vasteras (Allsvenskan).

- Le suédois Sébastien Bengtsson en provenance du club suisse de Thurgau (SL).



Ils s'ajoutent aux deux joueurs déjà annoncés depuis un moment à savoir le gardien Gaëtan Richard en provenance de Gap et de l'attaquant international Tomas Simonsen en provenance d'Amiens.



Pour finir Thierry Chaix annonça l'arrivée prochainement de deux nouveaux défenseurs.











