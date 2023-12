Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey en Europe Hockey sur glace - SIHG : Et de deux Deuxième victoire pour les Suédois et les Tchèques aux Swiss Hockey Games Source : sihf.ch Philippe Rouinssard Posté par Hockey Hebdo le 17/12/2023 à 10:21 Tweeter

Finlande - Suède : 2-3 (1-1, 0-2, 1-0) Finlande -: 2-3 (1-1, 0-2, 1-0)

Les Suédois déjà vainqueurs de la Suisse ont remis le couvert en déjouant leur voisin finlandais. La partie commence bien pour la Leijonat qui ouvre le score par Ohtamaa dès la première minute de jeu. Dans les dernières secondes du tiers, Wingerli égalise. La Suède prend les commandes dans un deuxième tiers où elle a su faire preuve de réalisme et de solidité. De La Rose et Strömwall trouvent le fond des filets finnois pour donner une avance confortable à la Tre Kronor. La Suède continue de dominer nettement au dernier tiers mais sans plus parvenir à marquer. Pajuniemi réduit l'écart sur la seule occasion finlandaise de la période. Deuxième succès en deux matchs pour la Suède qui reste première, à 13h face aux Tchèques se jouera le titre. La Finlande peut sauver la face en prenant le bronze en cas de victoire ce soir contre les hôtes du tournoi.

République Tchèque : 2-3 ap (0-0, 0-2, 2-0, 0-1)



Classement : Suisse -: 2-3 ap (0-0, 0-2, 2-0, 0-1)Voir notre galerie photos

