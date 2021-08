KHL - Kontinental Hockey League Hockey sur glace - Sotchi Hockey Open A Sotchi, sur les bords de la Mer Noire, dmarre aujourd'hui le premier match de pr saison KHL Source : Mdia Sports Loisirs La rdaction / pr Post par Hockey Hebdo le 03/08/2021 11:28 Tweeter C'est à Sotchi sur les bords de la rivera russe que démarre le premier tournoi de pré saison KHL. Le club local y reçoit pendant six jours quatre homologues de KHL et une sélection de jeunes joueurs de la Russie.



3 août

Traktor - Avangard : 6-3

Leopard - Avtomobilist



4 août

Avangard - Russie

Leopard - SKA



5 août

Traktor - Russie

SKA - Avtomobilist



6 août

Traktor - Avtomobilist

Leopard - Russie



7 août

Traktor - SKA

Leopard - Avangard



8 août

Russie - Avtomobilist

SKA - Avangard

Tchelyabinsk : 3 pts Ekaterinbourg Russie Saint-Pétersbourg Sotchi Omsk : 0 pt

Composition de l'équipe de Russie :



Gardiens : Yaroslav Askarov (SKA), Dmitry Nikolayev (SKA), Egor Guskov (Lokomotiv)

Défenseurs : Vladimir Grudinin (CSKA), Artemy Koromyslov (SKA), Nikolaï Makarov (CSKA), Kirill Kirsanov (SKA), Maksim Fedotov (Torpedo), Vasily Machulin (Dynamo), Kirill Steklov (Vityaz), Timofeï Davydov (Avangard), Egor Savikov (Lada), Alekseï Varennik (Sibir),



Attaquants : Daniil Guchtchin (Muskegon Lumberjacks), Daniil Aimurzin (Salavat Yulayev), Fyodor Schevchkov (SKA), Ilya Fedotov (Torpedo), Aleksandr Kisakov (Dynamo), Andreï Bakhanov (Leopard), Nikita Chibrikov (SKA), Bogdan Trineyev (Dynamo), Danila Yurov (Metallurg), Marat Khusnutdinov (SKA), Kirill Melnichenko (Leopard), Kirill Kondyrev (Vityaz), Dmitry Zlodeyev (Dynamo), Nikita Guslistov (Severstal)











