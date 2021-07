Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - KHL - Kontinental Hockey League KHL : Présaison Retrouvez le programme et les résultats de la présaison KHL Média Sports Loisirs, Hockey Hebdo Philippe Rouinssard le 21/07/2021 à 10:51 Tweeter

Samedi 24 juillet 2021



Dinamo Minsk - Admiral



Jeudi 29 juillet



Severstal - Admiral



Vendredi 30 juillet



Spartak - Khimik Voskresensk (VHL)

Avangard - Vityaz

Neftekhimik - Salavat Yulayev

Dinamo Minsk - Sibir



Samedi 31 juillet



Torpedo - Dynamo Moscou



Lundi 2 août



Neftekhimik - Ak Bars



Mardi 3 août

3-8 août Sotchi Hockey Open (Leopard, SKA, Avangard, Avtomobilist, Traktor)

Severstal - Metallurg

Neftekhimik - Ak Bars



Mercredi 4 août



Neftyanik Almetievsk (VHL) - Ak Bars



Jeudi 5 août



Red Star Kunlun - Severstal

Spartak - Amur



Vendredi 6 août



Dinamo Minsk - Severstal

Dynamo Moscou - Admiral



Samedi 7 août



Red Star Kunlun - Vityaz

Dynamo Moscou - Amur



Lundi 9 août

9-13 août : Mémorial Romazan (Metallurg, Sibir, Amur, Neftekhimik, Ak Bars)



Spartak - Admiral



10-13 août : Coupe du président de la république de Bachkirie (Salavat Yulayev, Avtomobilist, Lokomotiv, Traktor)



Mercredi 11 août

11-14 août : Bauer Games (Jokerit)

11-16 août : Coupe du président de la république du Kazakhstan (Barys, Red Star Kunlun, Dinamo Riga)

Dynamo Moscou - Spartak

Vityaz - HK Ryazan (VHL)



Vendredi 13 août



Vityaz - Admiral



Samedi 14 août



Spartak - Torpedo

Avangard - Dynamo Moscou



Dimanche 15 août



Spartak - Torpedo



Lundi 16 août



Dynamo Moscou - Admiral



Mardi 17 août



Spartak - Vityaz



18-22 août : Coupe des champions (Ak Bars, Salavat Yulayev, Metallurg, SKA)



Jeudi 19 août



CSKA - Spartak

Jokerit - Dinamo Riga

Severstal - Lokomotiv

Dynamo Moscou - Avangard

Bélarus - Barys



Vendredi 20 août



Jokerit - Dinamo Riga

Neftekhimik - Red Star Kunlun



Jeudi 21 août



Vityaz - Admiral

Spartak - Amur

CSKA - Avangard

Lokomotiv - Severstal

Bélarus - Barys



Vendredi 22 août



Neftekhimik - Red Star Kunlun



23-27 août : Coupe du gouverneur de l'oblast de Tchelyabinsk (Traktor, Avtomobilist, Lokomotiv, Sibir)



24-29 août : Tournoi Puchkov (SKA, Avangard, Torpedo, Severstal, Leopard)



Lundi 25 août

25-28 août : Coupe du maire de Moscou (Dynamo Moscou, CSKA, Spartak, Vityaz, Amur, Red Star Kunlun)

Ässät Pori (FIN) - Jokerit



Jeudi 28 août



Salavat Yulayev - Metallurg



Vendredi 29 août



Ak Bars - Neftekhimik © 2021 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour Réactions sur l'article Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.







trueanal.org ...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut... Hockeyhebdo sur Tweets by HockeyHebdo