Suisse - National League Hockey sur glace - Suisse: 7 joueurs positifs au COVID Fribourg-Gottron et Lugano ont annonc ce mercredi plusieurs cas COVID positifs. Source : HC Lugano / Fribourg-Gottron Stphane Ducret Post par Hockey Hebdo le 14/10/2020 20:58 Pascal Hasler (archives) Les Fribourgeois devront patienter... Un coup de tonnerre résonne dans les téléphones portables des fans de National League. Fribourg-Gottéron et le HC Lugano totalisent, à eux deux, sept joueurs testés positifs au COVID-19, ce mardi.



Pour le cas de Lugano, ce sont Alessio Bertaggia, Sandro Zurkirchen et Tim Traber qui ont été confirmés positifs. Ainsi, toute l'équipe et son staff sont en quarantaine. L'entrainement de ce vendredi matin sera l'occasion pour le médecin cantonal tessinois de procéder à une nouvelle évaluation.



À Fribourg, la situation est sensiblement la même. Quatre joueurs, dont l'identité n'est pas communiquée, ont été testés positifs et toute la Une et son staff est en quarantaine. Les quelques joueurs U20 qui se sont entraînés avec le groupe le sont également.



Les Bianconeri voient à nouveau leur confrontation des 1/16es de Coupe de Suisse, contre Oberthurgau (prévue aujourd'hui, Bienne et samedi à Berne. Les trois prochains matchs des Fribourgeois, contre Davos vendredi, contre Lausanne samedi et contre Genève mardi prochain, sont reportés.



Daniel Villard, CEO du HC Bienne, confirme, selon le médecin cantonal bernois, aucune mauvaise surprise pour ses joueurs à la suite du match de vendredi (victoire du HCFG 4-5, EHC Visp est maintenu le dimanche 25 octobre à la Lonza Arena.



