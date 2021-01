Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Suisse - Divers Hockey sur glace - Suisse: Scénarios pour la fin de saison La SIHF a publié ce lundi, après l'Assemblée de la Ligue, les différents scénarios pour la suite et fin de saison des National League et Swiss League. Source : SIHF Stéphane Ducret Posté par Hockey Hebdo le 04/01/2021 à 16:29 Tweeter Yves Seira (archives) Samuel Erni et Cody Almond savent comment pourrait se terminer leur saison Au programme: Points par match, confrontations directes, différences de buts et buts inscrits.



Voici le Communiqué de la Swiss Ice Hockey Federation:



Si la saison régulière ne pouvait se jouer jusqu’à terme et devait être arrêtée prématurément, le classement sera déterminé selon les critères suivants :



1. Meilleure valeur points / nombre de matchs joués

Si la saison régulière ne peut se jouer jusqu’à terme, le classement sera défini en fonction du nombre moyen de points par match. En cas d’égalité de points, l’équipe qui aura joué un nombre plus important de matchs sera mieux classée. Si l’égalité persiste entre deux équipes ou plus après application de ce principe, l’équipe ayant joué un nombre plus important de matchs à l’extérieur sera mieux classée.



2. Nombre plus important de points lors des confrontations directes

Si plusieurs équipes à égalité de points affichent un nombre inégal de confrontations directes, le plus petit nombre de confrontations directes sera déterminant. Pour les équipes affichant un nombre de confrontations directes plus important que requis pour le calcul, les matchs aller et retour joués en premier durant la saison (chronologiquement et non selon le numéro de match) ne seront pas pris en compte. Si le nombre de confrontations directes entre les équipes à égalité de points est impair, le premier match à domicile (chronologiquement et non selon le numéro de match) du club affichant un match à domicile de plus dans les confrontations directes ne sera pas pris en compte.



3. Quotient plus élevé au niveau de la différence de buts (différence de buts / nombre de matchs joués)

4. Quotient plus élevé au niveau des buts inscrits (buts inscrits / nombre de matchs joués)



Si le championnat doit être arrêté en cours de saison régulière pour cas de force majeure ou sur décision de l’Assemblée de la Ligue, un champion suisse ne sera désigné que si chaque équipe de la ligue concernée a pu jouer au moins 75% de tous les matchs de qualification. En chiffres, cela représente au moins 39 matchs sur 52 en National League et au moins 35 matchs sur 46 en Swiss League. En ce qui concerne la qualification pour la participation à la Champions Hockey League 2021/22, chaque équipe de NL doit avoir joué au moins 75% des matchs également. Dans ce cas, le classement de la saison régulière 2020/21 au moment d’un éventuel arrêt de la saison serait déterminant pour la désignation des participants à la CHL. Au cas où certaines équipes n’auraient pas joué le nombre de matchs requis, les équipes autorisées à participer à la Champions Hockey League sont désignées sur la base du classement de la qualification 2019/20 (soit : ZSC Lions, EV Zug, HC Davos, Genève-Servette HC, HC Bienne).



Si la saison doit être arrêtée en cours de play-offs (joués au moins selon la formule au meilleur des trois matchs), l’équipe classée première au terme de la saison régulière sera automatiquement désignée championne suisse, pour autant qu’elle soit encore en lice dans les play-offs au moment de l’arrêt de la saison. Si le vainqueur de la qualification de National League était déjà éliminé des play-offs au moment de l’arrêt de la saison, aucun champion suisse ne sera désigné. Le même principe s’applique à la Swiss League en ce qui concerne la désignation du champion suisse, respectivement de l’équipe promue sportivement.



Prolongation du délai des transferts

La Fédération internationale de hockey sur glace (IIHF) a annoncé la prolongation jusqu’au 1er mars 2021 du délai des transferts internationaux durant la saison 2020/21 (délai ordinaire : 15 février). Par conséquent, les clubs de National League et de Swiss League ont pris la décision de prolonger pour cette saison le délai des transferts en Suisse jusqu’au 15 février 2021 (en lieu et place du 31 janvier).

