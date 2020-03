Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Suisse - Divers Hockey sur glace - Suisse: Aucun champion À la suite des récents événements, aucun Champion ne sera proclamé. Source : SIHF Stéphane Ducret Posté par Hockey Hebdo le 13/03/2020 à 15:29 Tweeter Catarina de Freitas (archive) Le Z a terminé 1er du classement de NL Le championnat ayant été terminé (



Dans ce même communiqué, on apprend que les équipes de Swiss League, Swiss Regio League, U-20 Top et U-17 Top ne pourront pas "upgrader". Ainsi, ni Martigny, ni Bâle (SRL), ni Kloten, ni Viège (SL), ni Rapperswil-Jona (U20-Top), ne pourront prétendre à une quelconque montée. Les différentes demandes ont été refusées.



Cependant, une information en amène une autre: Zürich, Zoug, Davos, Genève et Bienne iront défendre les couleurs helvète lors de l'édition 20-21 de la Champions Hockey League. De plus, il également mentionné que la National League était à quelques chiffres d'enregistrer un nouveau record d'affluence.



Denis Vaucher, directeur des ligues nationales, déplorant cette fin de championnat, précise dans ce même communiqué: « La saison régulière a une nouvelle fois été très équilibrée et riche en suspense jusqu'au dernier tour. Il s'agit désormais de rester unis et de tout mettre en œuvre afin que nous puissions, dès septembre 2020, entamer la prochaine saison à plein régime et compenser les pertes financières subies. »











