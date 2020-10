Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Suisse - Divers Hockey sur glace - Suisse: Evolution des reports - 25.10 Etat des annonces de cas COVID positifs, adaptations pour le public, reports de matchs en National League et Swiss League. Cet article est ajourn au 25 octobre, la suite de l'annonce du EHC Olten. Source : MSL Stphane Ducret Post par Hockey Hebdo le 25/10/2020 16:58 Tweeter Catarina de Freitas (archives) Les Luganais ne joueront pas forcment avec tous ses joueurs Vendredi 23 octobre, la SIHF annonce que les championnats de National League, Swiss League, U20-Elit et U17-Elit se poursuivront jusqu'à la pause nationale, le 2 novembre (



Plus d'informations suivront d'ici la prochaine réunion du Conseil fédéral, mercredi 28 octobre. Aussi, tous les rassemblements des équipes nationales hommes, femmes et juniors de novembre ont été annulés.



La quarantaine des HCFG et le HCL s'est terminée ce jeudi 22 octobre. Lugano communique justement au 22 octobre que son attaquant Alessio Bertaggia est toujours positif et s'entraine en individuel. Sandro Zurkirchen et Tim Traber, de leur côté, resteront en quarantaine jusqu'à samedi 24 octobre. Les Bianconeri joueront bien leur match de 1/16e de Coupe à Romanshorn. Les Dragons, de leur côté ne joueront pas tout de suite leur 8e de finale (voir ci-dessous).



Ce dimanche 18 octobre, les autorités du canton de Berne ont décidé la réduction du nombre de spectateurs à 1'000. Les SCL Tigers, le HC Bienne et le SC Bern ont communiqué chacun leur incompréhension à propos de cette décision. Pour le moment, les matchs de ces trois clubs sont maintenus, avec la garantie de cette limite. Le club de la capitale jouera son match de Coupe de Suisse sans public.



Affaire à suivre...

Catarina de Freitas (archives) Goran Bezina et le HC Sierre devront attendre et ne joueront pas de derby Vendredi 23 octobre, la SIHF annonce que les championnats de National League, Swiss League, U20-Elit et U17-Elit se poursuivront jusqu'à la pause nationale, le 2 novembre (



Plus d'informations suivront d'ici la prochaine réunion du Conseil fédéral, mercredi 28 octobre. Aussi, tous les rassemblements des équipes nationales hommes, femmes et juniors de novembre ont été annulés.



Les GCK Lions, club-ferme du ZSC, confirme deux joueurs positifs au Covid. La mise en quarantaine de toute l'équipe jusqu'à une date indéfinie est actée le 19 octobre, de même que le déplacement de trois matchs: 20 octobre, contre Langenthal, le 23 octobre à Viège et 27 octobre à Zug Academy. La date de fin d'isolement n'a pas encore été définie pour les Zürichois.



Toujours dans la région de Zürich, c'est au tour du EHC Winterthur d'annoncer mardi 20 octobre, deux infections au COVID-19. Le médecin cantonal a mis toute l'équipe de 2e division en quarantaine et au moins les trois prochains matchs seront reportés: 20 octobre à Sierre, vendredi contre Ajoie et mardi 27 octobre à Biasca. La fin de la quarantaine est prévue au 29 octobre. Le prochain match des Winterthurer sera le 1er novembre contre Kloten.



Après Berne, le Conseil d'Etat du Valais annonce des mesures limitant l'exposition au virus, mercredi 21 octobre. L'une de ces mesures est un huis clos imposé pour les matchs à domicile, jusqu'au 30 novembre 2020. Les deux clubs concernés par ces indications sont le EHC Visp et le HC Sierre. Le club viégeois a communiqué son incompréhension et se positionne en victime d'une situation devenue incontrôlable et se pose la question de l'importance du sport de compétition dans le canton. Le directoire du club de la Cité du Soleil communiquera sa position dans les prochains jours.



En plus du huis clos imposé à tous les sports professionnels en Valais, le HC Sierre annonce ce jeudi 22 octobre plusieurs cas Covid-19 positifs dans ses rangs. Le club valaisan est en quarantaine jusqu'au 30 octobre. Les matchs suivants sont reportés: à Thurgau (23 octobre), contre Langenthal (27 octobre) et à Kloten (30 octobre). La SIHF confirme cinq cas chez le HCS.



De même que Sierre, vendredi 23 octobre, le EHC Visp annonce deux cas positifs au sein de sa première équipe. L'entier de la Une se trouve en quarantaine pour 10 jours, soit jusqu'au 2 novembre. Les matchs de Coupe de Suisse, contre Fribourg (dimanche 25 octobre) et de Swiss League, contre Ajoie (mardi 28.10), contre Zug Academy (jeudi 30.10) et contre Sierre (dimanche 01.10).



Le EHC Olten annonce un cas positif dans ses rangs. Toute l'équipe est en isolement pour 10 jours, soit jusqu'au 4 novembre, durant la pause nationale (lire ci-dessus). Les matchs suivants sont reportés: mardi 27 octobre contre Thurgau, vendredi 30 octobre à La Chaux-de-Fonds et dimanche 1er novembre contre Langenthal.



