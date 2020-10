Entre toutes ces annonces de reports et la récente décision fédérale d'interdire les manifestations avec plus de 50 personnes ( lire ici ), la SIHF a annoncé ces 29 et 30 octobre la tenue du championnat de National League et de Swiss League ( programme de la semaine en NL et SL ) jusqu'au 1er décembre inclus, lire ici ).À compter du 2 décembre, des analyses complémentaires seront effectuées pour déterminer la suite de la saison régulière, voire le mode de championnat. Les matchs de Coupe de Suisse sont maintenus ( programme et résultats ). La Swiss League se poursuivra également dans les même conditions, jusqu'au 1er décembre inclus.Aujourd'hui mardi 27 octobre, leest l'un des trois clubs de LNA, à être concerné par un arrêt des activités de la Première équpe. Les Seelandais accusent un cas COVID-19 positif dans ses rangs et sont en isolement jusqu'au 6 novembre. Tous les matchs de la semaine sont reportés: mardi 27 octobre (contre), jeudi 29 octobre (face à), vendredi 30 octobre (à) et dimanche 1er novembre (face au).Lesannonce le mercredi 28 octobre trois joueurs et deux membres du staff positifs au COVID-19. La Une est en quarantaine jusqu'au 4 novembre inclus. Les matchs de la 2e partie de la semaine sont reportés: 29.10 (contre), 30.10 (à) et 01.11 (à).Le 29 octobre,suit Rapperswil-Jona et Bienne. Les Léventins confirment un cas COVD positif dans ses rangs. Diego Kostner et ses coéqupiers sont donc en isolement jusqu'au 5 novembre inclus. Deux matchs sont reportés: 30.10 (contre), 01.11 (à).Au 30 octobre, lesse mettent en quarantaine préventive. Un cas a été confirmé positif et la Une ne jouera pas son match du 30 même, chez leAffaire à suivre...

Catarina de Freitas (archives) Goran Bezina et le HC Sierre devront patienter galement



Les GCK Lions, club-ferme du ZSC, confirme deux joueurs positifs au Covid. La mise en quarantaine de toute l'équipe jusqu'à une date indéfinie est actée le 19 octobre, de même que le déplacement de trois matchs: 20 octobre, contre Langenthal, le 23 octobre à Viège et 27 octobre à Zug Academy. La date de fin d'isolement n'a pas encore été définie pour les Zürichois.



Toujours dans la région de Zürich, c'est au tour du EHC Winterthur d'annoncer mardi 20 octobre, deux infections au COVID-19. Le médecin cantonal a mis toute l'équipe de 2e division en quarantaine et au moins les trois prochains matchs seront reportés: 20 octobre à Sierre, vendredi contre Ajoie et mardi 27 octobre à Biasca. La fin de la quarantaine est prévue au 29 octobre. Le prochain match des Winterthurer sera le 1er novembre contre Kloten.



Après Berne, le Conseil d'Etat du Valais annonce des mesures limitant l'exposition au virus, mercredi 21 octobre. L'une de ces mesures est un huis clos imposé pour les matchs à domicile, jusqu'au 30 novembre 2020. Les deux clubs concernés par ces indications sont le EHC Visp et le HC Sierre. Le club viégeois a communiqué son incompréhension et se positionne en victime d'une situation devenue incontrôlable et se pose la question de l'importance du sport de compétition dans le canton. Le directoire du club de la Cité du Soleil communiquera sa position dans les prochains jours.



En plus du huis clos imposé à tous les sports professionnels en Valais, le HC Sierre annonce ce jeudi 22 octobre plusieurs cas Covid-19 positifs dans ses rangs. Le club valaisan est en quarantaine jusqu'au 30 octobre. Les matchs suivants sont reportés: à Thurgau (23 octobre), contre Langenthal (27 octobre) et à Kloten (30 octobre). La SIHF confirme cinq cas chez le HCS.



De même que Sierre, vendredi 23 octobre, le EHC Visp annonce deux cas positifs au sein de sa première équipe. L'entier de la Une se trouve en quarantaine pour 10 jours, soit jusqu'au 2 novembre. Les matchs de Coupe de Suisse, contre Fribourg (dimanche 25 octobre) et de Swiss League, contre Ajoie (mardi 28.10), contre Zug Academy (jeudi 30.10) et contre Sierre (dimanche 01.10).



Le EHC Olten annonce un cas positif dans ses rangs. Toute l'équipe est en isolement pour 10 jours, soit jusqu'au 4 novembre, durant la pause nationale (lire ci-dessus). Les matchs suivants sont reportés: mardi 27 octobre contre Thurgau, vendredi 30 octobre à La Chaux-de-Fonds et dimanche 1er novembre contre Langenthal.



À Langenthal, trois joueurs sont infectés. Toute l'équipe fanion du SCL est en quarantaine jusqu'au 5 novembre compris. Le match du 30.10 (contre Kloten) est reporté. Les deux confrontations du 29 octobre (contre Winterthur) et du 1er novembre (contre Olten) sont déjà repoussés, la faute aux quarantaines des Zürichois et Soleurois.



