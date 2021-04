Suisse - Divers Hockey sur glace - Suisse: Juste trois Genve, Rapperswil et Zrich ont pris l'avantage chez leurs htes Fribourg, Lugano et Lausanne. Zoug respecte la logique contre le SC Bern. Source : MSL Stphane Ducret Post par Hockey Hebdo le 18/04/2021 10:16 Tweeter



Certains matchs sont couverts par votre rédaction et vos photographes. Cliquez sur le score du match souhaité, pour accéder au compte-rendu et/ou à la galerie photos.

1/4 de finale Score série 13.04 15.04 17.04 19.04 21.04 23.04* 25.04* EV Zug

SC Bern 2

1 4

2 2

6 3

0 év. év. HC Lugano

SCRJ Lakers 1

2 6

2 1

4 2

3 év. év. Fribourg-Gottéron

Genève-Servette HC 1

2 2

1 1

3 3

8 év. év. Lausanne HC

ZSC Lions 1

2 3

2 0

5 0

3 év. év.

Après cette saison et les récents pré-play-offs ( lire ici ), il est l'heure de passer aux choses sérieuses: les play-offs. Retrouvez nos all-star teams de la saison régulière et présentations dans notre article dédié Certains matchs sont couverts par votre rédaction et vos photographes. Cliquez sur le score du match souhaité, pour accéder au compte-rendu et/ou à la galerie photos.











