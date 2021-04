Suisse - Divers Hockey sur glace - Suisse: L'Ours en séries Finalement, le SC Bern jouera également les play-offs et défiera le EV Zug. Source : MSL Stéphane Ducret Posté par Hockey Hebdo le 12/04/2021 à 08:22 Tweeter Bienne, Rapperswil, Davos et Berne devront confirmer leur place en battant leurs adversaires, au meilleur des trois matchs.



Pour rappel, ces deux confrontations ont pour but de trouver qui de Davos et Berne jouera le EV Zug et qui de Bienne et Rapperswil-Jona défiera le HC Lugano en séries éliminatoires.

Pré-play-offs Score série 07.04 09.04 11.04 EHC Biel-Bienne

SC Rapperswil-Jona Lakers 0

2 1

2 1

3* FIN HC Davos

SC Bern 1

1 3

4 3

0 0

3 galerie photos de la victoire de Rapperswil-Jona 3-1 sur Bienne.



Classement final de National League*

1. EV Zug 2.288 La semaine qui se déroule est celle des pré-play-offs.devront confirmer leur place en battant leurs adversaires, au meilleur des trois matchs.Pour rappel, ces deux confrontations ont pour but de trouver qui deetjouera leet qui deetdéfiera leen séries éliminatoires.1. EV Zug 2.288

3. Fribourg-Gottéron 1.765

4. Lausanne HC 1.745

5. ZSC Lions 1.731

6. Genève-Servette HC 1.680

---------------------------------------

7. EHC Biel-Bienne 1.625

8. HC Davos 1.451

9. SC Bern 1.167

10. SCRJ Lakers 1.120

---------------------------------------

11. HC Ambrì-Piotta 0.980

12. SCL Tigers 0.654



*pts par match - plus d'informations 2. HC Lugano 1.7693. Fribourg-Gottéron 1.7654. Lausanne HC 1.7455. ZSC Lions 1.7316. Genève-Servette HC 1.680---------------------------------------7. EHC Biel-Bienne 1.6258. HC Davos 1.4519. SC Bern 1.16710. SCRJ Lakers 1.120---------------------------------------11. HC Ambrì-Piotta 0.98012. SCL Tigers 0.654 © 2021 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour . Réactions sur la news Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.











trueanal.org ...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut... Hockeyhebdo sur