Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Suisse - Divers Hockey sur glace - Suisse: Position de la SIHF Aujourdhui mercredi 28 octobre, le Conseil fdral a dcid de linterdiction des grandes manifestations runissant plus de 50 spectateurs avec effet immdiat et jusqu nouvel avis. Source : SIHF Stphane Ducret Post par Hockey Hebdo le 28/10/2020 17:30 Tweeter Yves Seira (archives) Les reprsentants des clubs de NL et SL se runissent ce soir Jusqu'ici, plusieurs matchs de National League, Swiss League, U20-Elit, U17-Elit et des championnats amateurs ont été reportés (



La Swiss Ice Hockey Federation a publié un communiqué lié aux annonces fédérales de ce jour, en voici le contenu:



La Ligue et tous les 24 clubs de National League et de Swiss League ayant investi énormément de temps, de travail et d’argent pour l’élaboration et la mise en place des concepts de protection, l’interdiction des grandes manifestations réunissant plus de 50 spectateurs représente un revers majeur pour le hockey sur glace suisse (ligues professionnelles, hockey sur glace amateur, féminin et de la relève). Ces derniers mois, les clubs et la Ligue ont entrepris tout ce qui était en leur pouvoir pour assurer la protection des spectateurs et des équipes. Durant les près de quatre semaines de championnat écoulées jusqu’ici, aucun cas confirmé d’une contamination d’un spectateur n’a été enregistré.



La nouvelle situation avec l’interdiction des grandes manifestations réunissant plus de 50 spectateurs avec effet immédiat et jusqu’à nouvel avis place une nouvelle fois la National League & Swiss League devant des défis économiques supplémentaires immenses, étant donné la suppression des recettes essentielles, voire vitales, issues de la billetterie et de la gastronomie. Si les matchs devaient se dérouler à huis clos durant une période prolongée, l’existence même des clubs serait gravement menacée. Les clubs ont d’ores et déjà pris et mis en œuvre des mesures drastiques de réduction des coûts, par exemple des renoncements de salaire. Afin d’éviter des faillites à court terme dans le hockey sur glace suisse, les clubs de National League et de Swiss League sont impérativement tributaires d’aides financières d’urgence et de la possibilité de toucher des indemnités en cas de réduction de l’horaire de travail, même en ce qui concerne les contrats de travail à durée déterminée. En l’état actuel, il faut s’attendre à des suppressions de poste à grande échelle et à des impacts négatifs importants au niveau de la promotion de la relève. La priorité absolue est de préserver le hockey sur glace suisse, ses structures professionnelles et ainsi des milliers d’emplois et d’éviter à tout prix des répercussions plus profondes. Par conséquent, il est essentiel que des matchs de hockey sur glace avec spectateurs puissent à nouveau avoir lieu aussi rapidement que possible à l’échelon professionnel.



La National League & Swiss League s’engage pleinement à mettre en œuvre à l’avenir aussi tout ce qui est en son pouvoir pour assurer la protection des spectateurs et organiser un championnat sûr. De même, nous espérons que l’importance sociétale du hockey sur glace et du sport en général en Suisse soit reconnue et qu’il soit agi en ce sens. La Direction de la Ligue et les clubs de National League et de Swiss League examineront et se prononceront ces prochains jours sur les conséquences des décisions du Conseil fédéral sur le championnat. Jusqu'ici, plusieurs matchs deet des championnats amateurs ont été reportés ( lire ici ). Les dernières rencontres de NL et SL peuvent être consultées ici et le dernier match couvert s'est joué hier, entre le Lausanne HC et le HC Lugano ( galerie photos ).Laa publié un communiqué lié aux annonces fédérales de ce jour, en voici le contenu:La Ligue et tous les 24 clubs de National League et de Swiss League ayant investi énormément de temps, de travail et d’argent pour l’élaboration et la mise en place des concepts de protection, l’interdiction des grandes manifestations réunissant plus de 50 spectateurs représente un revers majeur pour le hockey sur glace suisse (ligues professionnelles, hockey sur glace amateur, féminin et de la relève). Ces derniers mois, les clubs et la Ligue ont entrepris tout ce qui était en leur pouvoir pour assurer la protection des spectateurs et des équipes. Durant les près de quatre semaines de championnat écoulées jusqu’ici, aucun cas confirmé d’une contamination d’un spectateur n’a été enregistré.La nouvelle situation avec l’interdiction des grandes manifestations réunissant plus de 50 spectateurs avec effet immédiat et jusqu’à nouvel avis place une nouvelle fois la National League & Swiss League devant des défis économiques supplémentaires immenses, étant donné la suppression des recettes essentielles, voire vitales, issues de la billetterie et de la gastronomie. Si les matchs devaient se dérouler à huis clos durant une période prolongée, l’existence même des clubs serait gravement menacée. Les clubs ont d’ores et déjà pris et mis en œuvre des mesures drastiques de réduction des coûts, par exemple des renoncements de salaire. Afin d’éviter des faillites à court terme dans le hockey sur glace suisse, les clubs de National League et de Swiss League sont impérativement tributaires d’aides financières d’urgence et de la possibilité de toucher des indemnités en cas de réduction de l’horaire de travail, même en ce qui concerne les contrats de travail à durée déterminée. En l’état actuel, il faut s’attendre à des suppressions de poste à grande échelle et à des impacts négatifs importants au niveau de la promotion de la relève. La priorité absolue est de préserver le hockey sur glace suisse, ses structures professionnelles et ainsi des milliers d’emplois et d’éviter à tout prix des répercussions plus profondes. Par conséquent, il est essentiel que des matchs de hockey sur glace avec spectateurs puissent à nouveau avoir lieu aussi rapidement que possible à l’échelon professionnel.La National League & Swiss League s’engage pleinement à mettre en œuvre à l’avenir aussi tout ce qui est en son pouvoir pour assurer la protection des spectateurs et organiser un championnat sûr. De même, nous espérons que l’importance sociétale du hockey sur glace et du sport en général en Suisse soit reconnue et qu’il soit agi en ce sens. La Direction de la Ligue et les clubs de National League et de Swiss League examineront et se prononceront ces prochains jours sur les conséquences des décisions du Conseil fédéral sur le championnat. © 2020 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour . Ractions sur la news Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.











trueanal.org ...Bitte whlen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut... Hockeyhebdo sur Tweets by HockeyHebdo