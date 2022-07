Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Suisse - Divers Hockey sur glace - Suisse: Programme des amicaux romands Voici la liste des matchs amicaux de l'entre-saison, impliquant des équipes romandes de première, seconde et troisième divisions suisses masculines et première et seconde divisions féminine. Source : SIHF Stéphane Ducret Posté par Hockey Hebdo le 30/07/2022 à 08:28 Tweeter

Listing des tournois

Dolomiten Cup - Neumarkt: Augsburg / Berlin / Pardubice / Biel-Bienne - du 12 au 14 août

Hockeyades - Le Sentier: Grenoble / Lausanne / Genève / Fribourg / Biel-Bienne / Vitkovice - du 15 au 19 août

Berner Cup - Langenthal: Langenthal / Biel-Bienne / Bern / Langnau - du 23 au 26 août

Coupe des Bains - Yverdon-les-Bains et Düdingen: Fribourg / Lausanne / Zürich / Wolfsburg / Bremerhaven / Kouvola - du 23 au 27 août

Date Lieu et heure Equipes Score Vendredi 5 Bâle - 19h00 EHC Basel - SC Bern - Samedi 6 Fribourg - 15h00 Gottéron Young Dragons U20 - HC Düdingen Bulls - Samedi 6 Wichtrach - 17h30 EHC Thun - SC Lyss - Dimanche 7 Bâle - 17h00 EHC Basel - EHC Visp - Mardi 9 Viège - 19h00 EHC Visp - EHC Thun - Mardi 9 Porrentruy - 19h00 HC Ajoie - Lausanne HC - Vendredi 12 Fleurier - 19h00 HC La Chaux-de-Fonds - Genève-Servette HC - Vendredi 12 Porrentruy - 19h00 HC Ajoie - Fribourg-Gottéron - Vendredi 12 Fribourg - 19h45 Gottéron Young Dragons U20 - HCV Martigny - Vendredi 12 Sierre - 20h00 HC Sierre - Lausanne HC - Samedi 13 Düdingen HC Düdingen Bulls - EHC Bülach - Samedi 13 Wichtrach - 17h30 EHC Wiki-Münsingen - SC Lyss - Samedi 13 Dornbirn - 19h45 EC Bregenzerwald - HCV Martigny - Samedi 13 DOLOMITEN CUP

Neumarkt - 20h00 EHC Biel-Bienne - Eisbären Berlin - Dimanche 14 DOLOMITEN CUP

Neumarkt - 15h45 Finale bronze - Dimanche 14 DOLOMITEN CUP

Neumarkt - 20h00 Finale or - Lundi 15 HOCKEYADES

Le Sentier - 19h00 Lausanne HC - Brûleurs de Loups de Grenoble - Mardi 16 HOCKEYADES

Le Sentier - 19h00 Genève-Servette HC - HC Vitkovice Ridera - Mardi 16 Martigny - 19h00 HCV Martigny - EHC Visp - Mardi 16 Sierre - 20h15 HC Sierre - EHC Basel - Jeudi 18 HOCKEYADES

Le Sentier - 19h00 Fribourg-Gottéron - EHC Biel-Bienne - Vendredi 19 HOCKEYADES

Le Sentier - 19h00 Genève-Servette HC - Brûleurs de Loups de Grenoble - Vendredi 19 La Chaux-de-Fonds - 19h00 HC La Chaux-de-Fonds - EHC Biel-Bienne - Vendredi 19 Langenthal - 20h00 SC Langenthal - HC Sierre - Samedi 20 Burgdorf EHC Burgdorf - HC Düdingen Bulls - Samedi 20 Les Acacias - 16h00 Genève-Servette HC - HC Ajoie - Samedi 20 Neuchâtel - 18h45 HC Université Neuchâtel - HC Tramelan - Samedi 20 Huttwil (Schwarzenbach) - 19h Hockey Huttwil - HCV Martigny - Mardi 23 Freiburg im Brisgau - 19h30 EHC Freiburg - HC Sierre - Mardi 23 Olten - 19h45 EHC Olten - HC La Chaux-de-Fonds - Mardi 23 COUPE DES BAINS

Düdingen - 19h45 Fribourg-Gottéron - Grizzlys Wolfsburg - Mardi 23 BERNER CUP

Langenthal - 20h00 SC Langenthal - EHC Biel-Bienne - Mardi 23 Porrentruy - 20h45 HC Delémont - HC Franches-Montagnes - Mercredi 24 Chamonix - 20h45 Chamonix - HCV Martigny - Mercredi 24 COUPE DES BAINS

Düdingen - 19h45 Fribourg-Gottéron - Fischtown Pinguins Bremerhaven - Mercredi 24 COUPE DES BAINS

Yverdon-les-Bains - 20h00 Lausanne HC - HC KooKoo - Jeudi 25 La Chaux-de-Fonds - 19h45 HC La Chaux-de-Fonds - HC Ajoie - Jeudi 25 COUPE DES BAINS

Yverdon-les-Bains - 20h00 Lausanne HC - Grizzlys Wolfsburg - Jeudi 25 BERNER CUP

Langenthal - 20h00 Perdant 1 - Perdant 2 - Vendredi 26 Martigny HCV Martigny - Chamonix - Vendredi 26 COUPE DES BAINS

Yverdon-les-Bains - 20h00 Fribourg-Gottéron - HC KooKoo - Vendredi 26 BERNER CUP

Langenthal - 20h00 Gagnant 1 - Gagnant 2 - Vendredi 26 Zug - 19h00 EV Zug - Genève-Servette HC - Vendredi 26 Saignelégier - 20h15 HC Franches-Montagnes - EHC Wiki-Münsingen - Samedi 27 Lyss SC Lyss - HC Düdingen Bulls - Samedi 27 COUPE DES BAINS

Yverdon-les-Bains - 18h00 Lausanne HC - Fischtown Pinguins Bremerhaven - Mardi 30 Visp - 19h00 EHC Visp - SC Langenthal - Mardi 30 Porrentruy - 19h30 HC Ajoie - EHC Olten - Mardi 30 La Chaux-de-Fonds - 19h45 HC La Chaux-de-Fonds - Lausanne HC - Mardi 30 Winterthur - 20h00 EHC Winterthur - HC Sierre - Mardi 30 Neuchâtel - 20h15 HC Université Neuchâtel - HC Franches-Montagnes -

SEPTEMBRE 2022 Listing des tournois

Date Lieu et heure Equipes Score Jeudi 1er Champions Hockey League Reprise du championnat - Jeudi 1er La Chaux-de-Fonds - 19h45 HC La Chaux-de-Fonds - HC Thurgau - Vendredi 2 Les Acacias - 19h00 Genève-Servette HC - SCL Tigers - Vendredi 2 Bienne - 20h00 EHC Biel-Bienne - HC Ajoie - Vendredi 2 Sierre - 20h00 HC Sierre - HCB Ticino Rockets - Vendredi 2 Saignelégier - 20h15 HC Franches-Montagnes - EHC Biel-Bienne Spirit U20 - Samedi 3 Kloten - 16h00 EHC Kloten - Genève-Servette HC - Mardi 6 Langenthal - 19h45 SC Langenthal - HC La Chaux-de-Fonds - Mercredi 7 Bienne - 19h15 EHC Biel-Bienne - HC Ambrì-Piotta - Jeudi 8 Porrentruy - 19h00 HC Ajoie - SCL Tigers - Jeudi 8 Porza - 19h00 HC Lugano - EHC Biel-Bienne - Vendredi 9 Les Acacias - 19h00 Genève-Servette HC - SC Bern - Vendredi 9 La Chaux-de-Fonds - 19h00 HC La Chaux-de-Fonds - HC Sierre - Samedi 10 Düdingen - 18h00 HC Düdingen Bulls - EHC Thun - Samedi 10 Prilly - 19h00 Lausanne HC - HC Ajoie - Samedi 10 Martigny - 19h00 HCV Martigny - HC Franches-Montagnes - Champions Hockey League Reprise du championnat le

1er septembre National League Reprise du championnat le

14 septembre Swiss League Reprise du championnat le

16 septembre MyHockey League Reprise du championnat le

