Hockey sur glace - Transferts 2022/2023 Programme et résultats des amicaux 2022 / 2023 Hockey sur glace - Rencontres préparatoires - Saison 2022/2023 Media Sports Loisirs, Hockey Hebdo La redaction le 11/05/2022 à 08:57 Tweeter :

Si vous avez connaissance d'un match ou tournoi, ou bien d'un résultat, n'hésitez pas à nous le communiquer soit par mail : redaction@hockeyhebdo.com, ou encore Twitter ou encore Facebook TRANSFERTS MAGNUS | TRANSFERTS D1 | TRANSFERTS D2 JUILLET 2022 Date Lieu et heure Equipes Score - - - - - - - - - - - - - - - -

AOUT 2022 Coupe des Bains - Yverdon-les-Bains et Düdingen: Fribourg / Lausanne / Zürich / Wolfsburg / Bremerhaven / Kouvola - du 23 au 27 août 2022

Hockeyades - Le Sentier: tba

Date Lieu et heure Equipes Score - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

SEPTEMBRE 2021 Listing des tournois

Tournoi de Vaujany - Vaujany, Grenoble: Grenoble / Chamonix / Bordeaux / Mulhouse - du 1er au 5 septembre



Date Lieu et heure Equipes Score - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - National League Reprise du championnat le

..... Swiss League Reprise du championnat le

..... Swiss Regio League Reprise du championnat le

..... Ligue Magnus Reprise du championnat le

..... Division 1 Reprise du championnat le

..... Division 2 Reprise du championnat le

..... Division 3 Reprise du championnat le

.....

Suivez notre

compte Twitter © 2022 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour Réactions sur l'article Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.







trueanal.org ...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut... Hockeyhebdo sur