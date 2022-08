Hockey sur glace - : Lausanne vs Vítkovice 5 - 2 (2-0 1-1 2-1) Le 17/08/2022 Centre sportif de la Vallée de Joux, Le Sentier [ Lausanne ] [ Vítkovice ] Hockeyades 2022: Rassuré, le lion Après avoir cédé face à Grenoble, le Lausanne HC a rendez-vous avec le participant tchèque de cette édition 2022 des Hockeyades, Vitkovice. Centre sportif de la Vallée de Joux, Le Sentier, Hockey Hebdo Photos: Yves Seira le 18/08/2022 à 10:11 Tweeter FICHE TECHNIQUE



1050 spectateurs Arbitres : Mark Lemelin, Loïc Ruprecht et Dominik Altmann, Michael Stalder Buts :

Lausanne :

Vítkovice : Pénalités 6x2' contre Lausanne 4x2' contre Vítkovice







C'est après moins de six minutes que Ronalds Kenins (1-0) démarre les hostilités, avant que Joël Genazzi (2-0) ne poursuive après la 10e. Vitkovice réagit en entame de T2, avec Peter Mueller (2-1), mais se fait rattraper Jiri Sekac (3-1) après la mi-match. Dès la 50e, Marek Kalus (3-2), Cory Emmerton (4-2) et Ken Jäger (5-2) jouent les artificiers.



Prochain arrêt pour les deux formations: Grenoble pour Vitkovice qui quitte la Vallée de Joux avec trois buts marqués et deux défaites. Le Lausanne HC, de son côté aura rendez-vous avec la Coupe des Bains à Yverdon-les-Bains et Düdingen. Les Vaudois joueront à Yverdon Kouvola (Liiga), Wolfsburg et Bremerhaven (Deutsche Eishockey Liga), dans le cadre de ce tournoi. Vous pouvez retrouver le

Après avoir vaincu Ajoie et Sierre, Lausanne a plié face à Grenoble avant-hier (2-3, galerie ici ) en match d'ouverture des Hockeyades. Vitkovice, de son côté, s'est frotté à Genève-Servette (3-1, lire ici ) dans le cadre du même tournoi. Précédemment, les Tchèques ont joué (et battu) les HC Oceláři Třinec et HC Olomouc, deux formations de l'élite tchèque ( notre page spéciale ).C'est après moins de six minutes que Ronalds Kenins (1-0) démarre les hostilités, avant que Joël Genazzi (2-0) ne poursuive après la 10e. Vitkovice réagit en entame de T2, avec Peter Mueller (2-1), mais se fait rattraper Jiri Sekac (3-1) après la mi-match. Dès la 50e, Marek Kalus (3-2), Cory Emmerton (4-2) et Ken Jäger (5-2) jouent les artificiers.Prochain arrêt pour les deux formations: Grenoble pour Vitkovice qui quitte la Vallée de Joux avec trois buts marqués et deux défaites. Le Lausanne HC, de son côté aura rendez-vous avec la Coupe des Bains à Yverdon-les-Bains et Düdingen. Les Vaudois joueront à Yverdon Kouvola (Liiga), Wolfsburg et Bremerhaven (Deutsche Eishockey Liga), dans le cadre de ce tournoi. Vous pouvez retrouver le programme complet des matchs amicaux

Yves Seira Gardiens partants

Lausanne HC : Tobias Stephan

HC Vitkovice Ridera : Lukas Klimes



Résumé des buts

1er tiers

05:10 LHC 1-0 VIT par Ronalds Kenins

10:51 LHC 2-0 par Joël Genazzi (Jiri Sekac, Robin Kovacs)



2e tiers

20:44 LHC 2-1 VIT par Peter Mueller

32:42 LHC 3-1 VIT par Jiri Sekac (Daniel Audette, Robin Kovacs)



3e tiers

49:47 LHC 3-2 VIT par Marek Kalus (Juraj Mikus)

50:08 LHC 4-2 VIT par Cory Emmerton (Joël Genazzi)

50:52 LHC 5-2 VIT par Ken Jäger (Michael Raffl, Michael Hügli) Lausanne HC : Tobias StephanHC Vitkovice Ridera : Lukas Klimes1er tiers05:101-0 VIT par Ronalds Kenins10:512-0 par Joël Genazzi (Jiri Sekac, Robin Kovacs)2e tiers20:442-1 VIT par Peter Mueller32:423-1 VIT par Jiri Sekac (Daniel Audette, Robin Kovacs)3e tiers49:473-2 VIT par Marek Kalus (Juraj Mikus)50:084-2 VIT par Cory Emmerton (Joël Genazzi)50:525-2 VIT par Ken Jäger (Michael Raffl, Michael Hügli) © 2022 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour Réactions sur l'article Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.







trueanal.org ...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut... Hockeyhebdo sur Tweets by HockeyHebdo