Suisse - National League Hockey sur glace - Suisse: Trois clubs changent de programme Le LHC diffre son camp d'entrainement, prvu cette semaine son domicile de la Vaudoise arna, Zrich et Rapperswil rorganisent galement leur prparation la saison 2020/2021. Source : MSL Stphane Ducret Post par Hockey Hebdo le 03/08/2020 13:52 Tweeter Catarina de Freitas (archives) Zrich, Rapperswil et Lausanne modifient leurs programmes Sur ses réseaux sociaux et son site internet, le Lausanne HC a annoncé, ce matin, reporter son camp de préparation, prévu cette semaine. Cette décision est motivée par les incertitudes liées au maintien de la saison 2020-2021 de National League. Le club vaudois dit attendre les conclusions des autorités fédérales avant d'organiser sa préparation à la compétition et le programme des rencontres sera modifié en conséquence.



Il est déjà établi que lesdites conclusions interviendront au 12 août. Le premier effet pour les fans des rouges et blancs est que le match prévu ce vendredi 7 août 2020 à Villars-sur-Ollon, face au HC La Chaux-de-Fonds n'aura pas lieu. Ce match-ci est remplacé par une confrontation entre les Chaux-de-Fonniers et le HCV Martigny, à 19h, à huis clos.



En outre, les ZSC Lions et les Rapperswil-Jona Lakers se sont vus contraints d'annuler leur matchs face aux Schwenninger Wild Wings. Les Bavarois n'étant pas en mesure de se déplacer en Suisse. Les Lakers affronteront donc le Genève-Servette HC et les Zürichois rencontreront leurs voisins de Rapperswil-Jona ( Sur ses réseaux sociaux et son site internet, lea annoncé, ce matin, reporter son camp de préparation, prévu cette semaine. Cette décision est motivée par les incertitudes liées au maintien de la saison 2020-2021 de National League. Le club vaudois dit attendre les conclusions des autorités fédérales avant d'organiser sa préparation à la compétition et le programme des rencontres sera modifié en conséquence.Il est déjà établi que lesdites conclusions interviendront au 12 août. Le premier effet pour les fans des rouges et blancs est que le match prévu ce vendredi 7 août 2020 à Villars-sur-Ollon, face aun'aura pas lieu. Ce match-ci est remplacé par une confrontation entre les Chaux-de-Fonniers et le HCV Martigny, à 19h, à huis clos.En outre, leset lesse sont vus contraints d'annuler leur matchs face aux Schwenninger Wild Wings. Les Bavarois n'étant pas en mesure de se déplacer en Suisse. Les Lakers affronteront donc le Genève-Servette HC et les Zürichois rencontreront leurs voisins de Rapperswil-Jona ( programme complet des matchs amicaux ). © 2020 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour . Ractions sur la news Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.











trueanal.org ...Bitte whlen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut... Hockeyhebdo sur Tweets by HockeyHebdo