Suisse - National League : Lausanne (Lausanne HC) Hockey sur glace - T. Bozon et F. Douay à Lausanne Floran Douay et Tim Bozon font partie de deux échanges entre les clubs du Lac Léman, Genève-Servette et Lausanne. Source : Lausanne HC / Genève-Servette HC Stéphane Ducret Posté par Hockey Hebdo le 15/09/2020 à 12:06 Tweeter Yves Seira (archives) Lausanne accueille de nouveaux arrivants Tyler Moy et Joël Vermin continueront leur carrière au Genève-Servette HC. Petr Cajka, Tim Bozon et Floran Douay font le chemin inverse et se rendent dans la capitale vaudoise.



Tyler Moy était à disposition du club Grenat dès le 24 août. Floran Douay et Guillaume Maillard jouent pour le LHC depuis cette même date (



Le premier nommé américano-suisse de cette liste évoluait chez les Lions depuis 2019, Joël Vermin depuis 2017, après un passage en Amérique du Nord ( lire ici ). Les trois Tchèques et Franco-suisses ont tous passé leur dernier saison junior U20 au Genève Futur Hockey et évoluent sous licence suisse.











