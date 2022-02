Suisse - National League : Ajoie (HC Ajoie) Hockey sur glace - T. Thiry arrive dans le Jura Thomas Thiry signe pour deux ans au HC Ajoie et reste dans l'élite du hockey suisse. Source : HC Ajoie Stéphane Ducret Posté par Hockey Hebdo le 01/02/2022 à 11:00 Tweeter

Alexandre Juillet (archives) Nous l'évoquions Thomas Thiry était bien dans les petits papiers du club jurassien. Il a signé jusqu'à la fin de la saison 2023-2024. Après deux ans dans la capitale, il prendra de nouvelles responsabilités et sera certainement un atout très important dans la défensive ajoulote



Il arrive en même temps que Gilian Kohler (Bienne) et le club de Porrentruy annonce également la prolongation de trois éléments: Tim Wolf (gardien, 23-24), Thibault Frossard (attaquant, 23-24) et Steven Macquat (attaquant, 22-23).











