TELH - Tipsport Extraliga Ledního Hokeje Hockey sur glace - TELH : A l'assaut du sommet Le Sparta se rapproche de la première place suivi de loin par Třinec et Litvínov. Le Motor grimpe cinquième, en bas Kladno rebondit toujours pourchassé par Mladá Boleslav Source : hokej.cz Philippe Rouinssard Posté par Hockey Hebdo le 29/12/2023 à 11:27

BK Mladá Boleslav - Energie Karlovy Vary : 4-1

Škoda Plzeň - Sparta Praha : 2-4

Kometa Brno - Motor České Budějovice : 2-5

Bílí Tygři Liberec - Rytíři Kladno : 4-8

Mountfield HK - Verva Litvínov : 1-5

HC Olomouc - Oceláři Třinec : 1-2



Le Sparta continue son excellent parcours et engrange une septième victoire consécutive à Plzeň. Le club de la capitale n'est plus qu'à deux points du sommet, avec certes un match d'avance. Les Indiens démarrent la partie à toute allure et mènent 2-1 après un tiers grâce à des réalisations de Pour et Zámorský. Plzeň continue de dominer mais tient son avance. Irving égalise en dernière période. Chlapík donne l'avantage aux Pragois un eu contre le cours du jeu à deux minutes de la fin du match. Un dernier but en cage vide cloue les locaux sur place.

Les Oceláři assurent l'essentiel en s'imposant d'une très courte tête sur la glace d'Olomouc. Un match poussif et bien peu inspiré pour le quadruple champion en titre qui maintient sa troisième place.

Le Motor continue de ronronner en cette fin d'année, il a signé une troisième victoire d'affilée et s'empare du cinquième rang à quatre longueurs des places protégées. En face Brno perd de nouveau pied et s'incline pour la cinquième fois de suite. Le premier tiers est vierge et équilibré. Les automobilistes accélèrent au tiers médiant et marquent trois buts coup sur coup en à peine trois minutes. Patiemment, la Kometa revient dans la rencontre. Elle réduit le score avant la deuxième sirène, puis recolle au dernier vingt. Přikryl redonne un peu d'avance aux siens avant un but en cage vide signé Kachyňa, les deux joueurs terminant la rencontre avec deux points.

Les Rytíři font une démonstration de force à Liberec en surclassant un adversaire humilié sur sa glace. Une victoire clé pour la bande à Jágr qui reste hors de la zone rouge. Les tigres blancs démarrent plutôt bien la partie et mènent au score par deux fois, mais les chevaliers égalisent à deux reprises et le premier tiers s'achève sur un score de parité. Il ne faut que 32 secondes et un powerplay au début du deuxième tiers temps pour que Rychlovský marque son deuxième but et remette les locaux devant. Un doublé de Smoleňák en trois minutes permet à Kladno de renverser complètement la rencontre. Jágr récolte une mention d'assistance sur le premier but, son deuxième point en trois matchs. Dans la foulée, Najman égalise. Kladno continue de faire l'effort et repasse devant. En powerplay, Ticháček double la mise juste avant la deuxième sirène. Quarante secondes après l'entame de la période, Klepiš se rappelle aux bons souvenirs de son ancienne équipe et creuse l'avance visiteuse. Liberec boit le calice jusqu'à la lie et encaisse un huitième but, en infériorité cette fois, il est signé Tralmaks, son deuxième du soir.

Mladá Boleslav assure une deuxième victoire de suite devant ses partisans en déjouant nettement l'Energie. Malgré un premier tiers dominé par les visiteurs, les lions marquent trois buts sans réplique et ont déjà plié le match. Jiskra réduit l'écart au tiers médiant mais Fořt incrit son deuxième bu du match en dernière période pour assurer la victoire locale. A noter les trois assistances de Järvinen et de Lántoši. Malgré un nouveau joli succès, le BK reste dernier car son prédécesseur l'a aussi emporté.



Etoiles Hockey Hebdo de la journée :



*** : Radek Smoleňák (Rytíři Kladno)

