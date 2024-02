Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS TELH - Tipsport Extraliga Ledního Hokeje Hockey sur glace - TELH : Brillant dehors Plzeň s'impose dans le match extérieur Source : hokej.cz Philippe Rouinssard Posté par Hockey Hebdo le 18/02/2024 à 09:27 Tweeter

Škoda Plzeň : 2-5 (1-1, 0-2, 1-2)



hcplzen.cz Plzeň l'emporte nettement dans le match hivernal

Pour cette classique hivernale, l'Energie onzième reçoit son rival de Plzeň qui le suit à deux longueurs. Un match important en bas de tableau pour ces deux équipes. Les deux équipes s'affrontent à Klingenthal en Allemagne sur une patinoire extérieure au pied d'un trempli de saut à ski. La patinoire située à la frontière tchèque espère faire le plein (15 000 spectateurs) comme la veille au match de DEL 2 entre les Eispiraten Crimmitschau et Dresdner Eislöwen. Dimanche, ce beau week end de vacances s'achèvera avec un autre match de DEL 2 entre Lausitzer Füchse et les Eisbären Regensburg.

C'est devant 13 000 spectateurs que le match démarre tambour battant. Holešinský se décale sur le côté et dépose un caviar au second poteau pour Indrák qui n'a plus qu'à pousser au fond pour ouvrir la marque après 30 secondes (0-1).

Les "locaux" ne tardent pas à renverser la tendance et sur un bon contre, Kružík égalise après à peine 2 minutes de jeu (1-1).

La partie est engagée et l'Energie est pénalisé, le powerplay des Indiens se montre insistant mais ne peut repasser devant. Poussé par son public, Karlovy Vary contre et s'offre des tentatives intéressantes, sans succès, même en suppériorité numérique. Au deuxième vingt, Plzeň accélère et prend le contrôle de la rencontre. Schleiss au premier poteau lance, Dlapa se jette devant son but et dévie, mais le puck file au second poteau où Holešinský n'a plus qu'à pousser au fond (1-2).

Les noirs et blancs repartent au front et se montrent plus déterminés, ils récupèrent un powerplay. Schleiss récupère une mauvaise relance de la défense locale, il fonce au but serré de prêt par les défenseurs, en deux temps il parvient à balancer au fond en infériorité ! (1-3).

Les Indiens bénéficent peu après d'une suppériorité numérique mais ils ne peuvent creuser leur avance face à un Frodl solide sur sa ligne. Dès la reprise du dernier vingt, Karlovy Vary est encore sanctionné. Le powerplay du club de Škoda se pose et fait tourner. Holešinský glisse au second poteau pour Lev qui corse l'addition (1-4).

Plzeň continue de pousser et de faire le jeu, logiquement le score évolue une fois encore. Laakso expédie un lancer parfait en pleine lucarne (1-5).

S'en est trop pour Eismann qui change son gardien, Frodl rentre au banc tandis que Habal prend sa place. Alors que les visiteurs à l'abri réduisent la voilure, l'Energie hausse le ton et se montre dangereuse sur le but défendu par Hlavaj. A la mi-tiers, les Indiens sont sanctionnés. Bartejs à la bleue envoie un missile au fond (2-5).

Karlovy Vary essaie jusqu'au bout de réduire encore le score, mais la porte reste fermée jusqu'au bout. Plzeň l'emporte nettement et dépasse son adversaire du jour pour récupérer la onzième place, à un point de la dixième. L'Energie glisse au douzième rang.



Etoiles Hockey Hebdo de la journée :



*** : Adrián Holešinský

** : Jan Schleiss

* : Tomáš Bartejs





