TELH - Tipsport Extraliga Ledního Hokeje Hockey sur glace - TELH : Cauchemar Dixième revers de suite pour Kladno en plein cauchemar. Olomouc se replace au milieu de tableau, Brno repart, le Motor progresse, Liberec entre dans les places protégées. Třinec confirme tandis qu'en tête le Dynamo s'éloigne encore Source : hokej.cz Philippe Rouinssard Posté par Hockey Hebdo le 26/01/2024 à 21:04

Oceláři Třinec - Škoda Plzeň : 3-0

Motor České Budějovice - Sparta Praha : 4-2

Verva Litvínov - Dynamo Pardubice : 1-3

BK Mladá Boleslav - Bílí Tygři Liberec : 1-4

Rytíři Kladno - HC Olomouc : 2-3

Kometa Brno - Mountfield HK : 3-2 ap



Photographe : Josef Poláček pour rytirikladno.cz Konrád et Olomouc infligent à Kladno sa 10e défaite de suite

Olomouc avait une carte à jouer chez les Rytíři, lanterne rouge, à cause du revers de Karlovy Vary la veille. Les coqs n'ont pas manqué l'occasion même s'ils n'ont guère brillés. Jarůšek ouvre le score pour Kladno. Le HCO parvient à renverser la tendance - Škoda Plzeň : 3-0- Sparta Praha : 4-2Verva Litvínov -: 1-3BK Mladá Boleslav -: 1-4Rytíři Kladno -: 2-3- Mountfield HK : 3-2 apavait une carte à jouer chez les Rytíři, lanterne rouge, à cause du revers dela veille. Les coqs n'ont pas manqué l'occasion même s'ils n'ont guère brillés.ouvre le score pour Kladno. Le HCO parvient à renverser la tendance Menšík égalise, en fin de période, Kusko donne l'avantage. Sirota creuse l'écart en toute fin de tiers. Cependant les visiteurs sont pénalisés immédiatement, profitant du powerplay, Kladno fait tourner et Sideroff égalise dans les dernières secondes du tiers. Les chevaliers assurent au dernier tiers avec un jeu de grande qualité, mais le score ne bouge pas, la sortie du gardien ne change rien. Kladno s'incline pour la dixième fois d'affilée et signe une quinzième défaite sur ses seize derniers matchs, et une vingt-troisième en vingt cinq parties, rien ne va plus. Olomouc s'impose laborieusement mais les trois points lui permet de chipper la neuvième place et même de se rapprocher de la huitième.

Les Bílí Tygři revient dans les places protégées en s'imposant avec brio à Mladá Boleslav. Un excellent premier tiers permet à Filippi d'ouvrir le score en powerplay avant que Birner ne double la mise. Malgré un réveil des locaux, ce sont bien les visiteurs qui creusent leur avance au tiers médiant par Najman. Le BK débloque enfin son compteur au dernier tiers, mais encaisse un quatrième but en cage vide pour mettre fin au micro suspense.

Brno renverse une partie mal engagée contre Mountfield pour renouer avec la victoire, même si la Kometa perd une place au général. Après un premier tiers sans but, Perret ouvre le score pour les lions qui concrétisent enfin leur domination. Eberle double la mise à l'entame du dernier tiers. Mountfield tient la corde mais s'effondre en fin de partie et encaisse deux buts en une minute obligeant les deux équipes à disputer une prolongation. Pénalisés dans l'overtime, HK continue de se saborder, Flek donne la victoire à Brno sur le powerplay pour son deuxième point de la rencontre.

Photographe : LukᚠFilipec pour hcocelari.cz Les Oceláři Třinec assurent à domicile et sont toujours 3e

Deuxième victoire d'affilée pour les Oceláři qui dominent nettement et sans surprise Plzeň. Un but inscrit par tiers a permi aux métallurgistes de renverser leur adversaire dans un match globalement équilibré. Les Indiens ont payé cher leur stérilité devant le but sans réussir à marquer dans la partie et blanchis par Mazanec qui a repoussé les 23 lancers. Třinec conforte sa troisième place

Le Motor remporte une brillante victoire à domicile contre Praha et remonte au général en récupérant la sixième place. Le Sparta démarre le premier tiers pied au plancher et inscrit deux buts par Buchtele et Němeček. Après à peine 18 secondes de jeu dans le deuxième vingt, Ordoš débloque le compteur local en suppériorité. Deux minutes plus tard, Harris égalise déjà. Les locaux sont pénalisés peu après, le powerplay pragois fait le métier et Chlapík remet les siens devant. CB renverse la tendance et mitraille sur le but adverse. Logiquement, Ordoš finit par égaliser. Le Motor poursuit son effort dans le dernier tiers et sa superstar, Gulaš donne pour la première fois l'avantage aux locaux. Les visiteurs peinent à inverser la tendace. Ils sortent leur gardien en fin de partie, l'occasion pour Ordoš de compléter le hat-trick pour assurer la victoire des automobilistes.

Profitant de la deuxième défaite de suite de Praha, Pardubice creuse son avance au classement après une victoire plutôt serrée à Litvínov. Les pétrochimistes mènent au premier tiers après un but de Kirk en powerplay. Au tiers médiant, les chevaux accélèrent, Pánik égalise pour son premier but avec le D rouge. Sedlák passeur sur le premier but, se mue en buteur et donne l'avantage au Dynamo à la mi-tiers. Une avance que les visiteurs ne perdront plus malgré la pression locale au dernier vingt. Pánik inscrit son deuxième but de la soirée dans la cage vide. Le Dynamo compte maintenant huit point d'avance sur le Sparta, avec deux matchs en retard, le soleil brille sur la Bohême orientale.



Etoiles Hockey Hebdo de la journée :



*** : Jan Ordoš (Motor České Budějovice)

** : Richard Pánik (Dynamo Pardubice)

*** : Jan Ordoš (Motor České Budějovice)

** : Richard Pánik (Dynamo Pardubice)

* : Kristián Pospíšil (Kometa Brno)











