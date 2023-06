Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS TELH - Tipsport Extraliga Ledního Hokeje Hockey sur glace - TELH : Claireaux cap à l'est ! Valentin Claireaux retrouve l'extraliga tchèque Source : hc-vitkovice.cz Philippe Rouinssard Posté par Hockey Hebdo le 08/06/2023 à 15:16 Tweeter

Photographe : Jiří Zaňát pour Zlín Press Valentin Claireaux signe à Vítkovice Il y disputera sa quatirème saison. Il avait explosé à son arrivé avec les Berani Zlín en 2019-20 avec 30 points. Plus en retrait avec le Dynamo Pardubice l'année suivante, il avait ensuite été transféré à Mladá Boleslav avec une douzaine de points avant de retrouver Zlín mais ne pas empêcher leur relégation. Il avait poursuivit avec les béliers en Chance Liga (deuxième division tchèque) quelques matchs avant les bords de Seine.

Valentin Claireaux retourne en extraliga avec cette fois le cap très à l'est à Ostrava en Moravie-Silésie. Il rejoint en effet Vítkovice, deuxième de la saison régulière l'an passé et tombé en demi-finale après sept matchs à couper le souffle. Un nouveau tremplin pour Claireaux qui espère tirer son épingle du jeu dans un très bon club d'un des tout meilleurs championnat d'Europe.

A noter également que Claireaux disputera la CHL avec Vítkovice. Les mineurs affronteront à domicile : München, Bienne et Rapperswill-Jona, à l'extérieur ils défieront les Ilves Tampere, Ingolstadt et Lahti. Après une fin de saison à Rouen, Claireaux reprend ses valises en direction de l'est. La République tchèque accueille à nouveau le natif de Saint-Pierre-et-Micquelon.Il y disputera sa quatirème saison. Il avait explosé à son arrivé avec les Berani Zlín en 2019-20 avec 30 points. Plus en retrait avec le Dynamo Pardubice l'année suivante, il avait ensuite été transféré à Mladá Boleslav avec une douzaine de points avant de retrouver Zlín mais ne pas empêcher leur relégation. Il avait poursuivit avec les béliers en Chance Liga (deuxième division tchèque) quelques matchs avant les bords de Seine.Valentin Claireaux retourne en extraliga avec cette fois le cap très à l'est à Ostrava en Moravie-Silésie. Il rejoint en effet Vítkovice, deuxième de la saison régulière l'an passé et tombé en demi-finale après sept matchs à couper le souffle. Un nouveau tremplin pour Claireaux qui espère tirer son épingle du jeu dans un très bon club d'un des tout meilleurs championnat d'Europe.A noter également que Claireaux disputera la CHL avec Vítkovice. Les mineurs affronteront à domicile : München, Bienne et Rapperswill-Jona, à l'extérieur ils défieront les Ilves Tampere, Ingolstadt et Lahti.



Retrouvez tous ls transferts de l'extraliga tchèque sur notre page spéciale © 2023 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour . Réactions sur la news Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.











trueanal.org ...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut... Hockeyhebdo sur Tweets by HockeyHebdo