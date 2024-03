Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS TELH - Tipsport Extraliga Ledního Hokeje Hockey sur glace - TELH : Comme à la maison Deuxième victoire du Motor à l'extérieur cette fois et reste toujours en vie dans ces playoffs. Litvínov s'impose pour la troisième fois à l'extérieur Source : hokej.cz Philippe Rouinssard Posté par Hockey Hebdo le 24/03/2024 à 21:01 Tweeter

- Motor České Budějovice : 2-3 (3-2)

Kometa Brno - Verva Litvínov : 1-2 ap (2-3)



Photographe : LukᚠFilipec pour hcocelari.cz Le Motor déjoue Třinec et sauve une 2e balle de match

Les Oceláři battus assez nettement au dernier match n'ont pu balayer le Motor qui a sauvé sa tête. De retour à domicile les métallurgistes veulent en finir pour rejoindre le dernier carré, en face les automobilistes doivent de nouveau gagner pour rester en vie.

Les locaux sont très dominateurs en première période, mais ils se heurtent à Hrachovina qui repousse toutes les tentatives avec brio. Les automobilistes lancent des tentatives sur leur powerplay mais ils ne peuvent trouver la faille. Le Motor se montre dangereux sur ses quelques occasions et finalement ouvre la marque. Doudera glisse dans le slot, Kondelík dévie au fond. Třinec peine en début de tiers médiant, à deux reprises les joueurs silésiens écopent d'un 2+2 pour crosse haute. Si la première infériorité est bien gérée par les dragons ils cèdent sur la deuxième. Pýcha récupère le palet à la bleue, il avance dans l'axe et d'un lourd lancer vient fusiller Mazanec pour doubler la mise. Les visiteurs continuent de gérer leur jeu et sont plus dominateurs jusqu'à la deuxième sirène. Il ne fallait pas revenir en retard à son siège pour le dernier tiers. Après 30 secondes de jeu les locaux reviennent au score. Marinčin dévie parfaitement au second poteau où Čacho n'a plus qu'à lancer dans la cage ouverte malgré le plongeon de Hrachovina. Peu après, České Budějovice est pénalisé. Le powerplay de Třinec fait son oeuvre. Růžička lance, le portier visiteur repousse, Voženílek reprend victorieusement à bout portant. Il n'a fallu que trois minutes au quadruple champion pour égaliser dans ce dernier tiers. Les pénalités pleuvent côté visiteur mais la porte reste fermée et malgré leurs efforts, les Oceláři ne peuvent marquer. Ordoš et Gulaš contrent à deux, ils s'échangent les politesses et finalement le premier sert le capitaine dans l'axe qui vient redonner l'avantage à CB. Les locaux repartent au combat mais la porte est définitivement fermée. Deuxième victoire de suite pour České Budějovice qui éteint une deuxième balle de match et retourne à domicile mardi pour un sixième match.

hcverva.cz Litvínov s'impose en prolongation à Brno et mène la série 3-2

La Kometa qui a remporté les deux derniers matchs à l'extérieur pour égaliser dans la série après son début catastrophique à domicile, espère passer devant. Litvínov bien pâle à domicile a retrouvé ses égarrements défensifs qu'il faut vite reprendre. Les pétrochimistes démarrent bien la rencontre et font le jeu, Brno tient et lance des contres dangereux qui font des frayeurs à l'arrière-garde visiteuse mais sans conséquence. Sur une action assez symptomatique des deux dernières rencontres, les locaux ouvrent le score. Moses drible quatre joueurs de Litvínov et envoie un tir impeccable au fond. Le Verva se montre entreprenant mais ne peut revenir au score avant la première sirène. Le deuxième tiers voit les deux équipes se neutraliser sur un bon rythme plutôt équilibré. Litvínov dos au mur accélère drastiquement au dernier tiers, Brno plie et s'accroche à son but. Sous pression, les ours polaires sont logiquement pénalisés. Les pétrochimistes s'installent et font tourner la rondelle. Jaks canonne de la bleue mais casse sa crosse, le palet va se perdre dans le slot, Ondřej Kaše récupère et glisse dans le cerlce gauche pour Kirk dont la reprise fait trembler les filets pour l'égalisation. Litvínov continue de dominer, mais Furch empêche une troisième défaite à domicile pour la comète. Il faut disputer une prolongation. Brno se reprend un peu en prolongation, mais ne trouve pas la faille. Tomek complètement réssuscité par rapport au dernier match s'offre des arrêts décisifs en prolongation, dont un double de la jambière sur le coin de la cage devant Pospíšil puis Kos. Les visiteurs jouent le contre, sur l'un dentre eux, Hlava longe la bande, repique au centre en se défaisant du défenseur et lance juste sous le bras droit de Furch pour donner la victoire. Litvínov repasse deuvant dans la série grâce à un troisième succès à l'extérieur, de retour à domicile mardi il faudra briser le signe indien pour tenter de conclure en six. Brno encore vaincu devant ses partisans se retrouve dos au ravin dans cette série, il ne faudra plus perdre sous peine d'être éliminé.



Etoiles Hockey Hebdo de la journée :



*** : Jáchym Kondelík (Motor České Budějovice)

** : Nicolas Hlava (Verva Litvínov)

