TELH - Tipsport Extraliga Ledního Hokeje Hockey sur glace - TELH : Crise et reprise Mountfield écrasé par Třinec poursuit sa chute. Brno et Olomouc rebondissent enfin, Liberec est également à la relance. Litvínov et Vítkovice continuent de carburer Source : hokej.cz Philippe Rouinssard Posté par Hockey Hebdo le 31/12/2023 à 12:30

Energie Karlovy Vary - Bílí Tygři Liberec : 2-4

Kometa Brno : 4-5 ap

Sparta Praha - HC Olomouc : 1-4

Motor České Budějovice - Vítkovice Ridera : 3-4 TAB

Oceláři Třinec - Mountfield HK : 7-2

Verva Litvínov - BK Mladá Boleslav : 6-1



Les Oceláři en rédemption reçoivent Mountfield qui restent sur trois lourds revers de suite. Un remake de la dernière finale qui s'annonce important pour les deux fomations. Lalancette ouvre le score en première période sur un jeu de puissance. Růžička lui répond également en powerplay au tiers médiant. Décidément les unités spéciales font le job, et Perret remet les lions devant en début de dernier vingt. Pánik égalise dans la foulée. Le match est équilibré mais brutalement, Mountfield s'effondre. Marinčin et Jeřábek marquent chacun dans la même minute, le trou est fait, il ne va plus que s'agrandir. Mountfield encaisse encore trois buts dans les dix dernières minutes, dont deux en infériorité numérique. Une nouvelle déroute, la quatrième de suite, pour Hradec Králové qui s'embourbe dans le ventre mou. Růžička et Nestrašil terminent la soirée à trois points.

Litvínov poursuit sa bonne série de fin d'année avec un troisième succès confortable de suite. Les raffineurs ont noyé Mladá Boleslav dans un match à sens unique. Au premier tiers, les locaux ouvrent la marque logiquement. Deux buts encaissés dans les deux premières minutes du tiers médiant plombe les visiteurs qui cèdent encore à la moitié de la période. Válek inscrit deux buts déjà. En powerplay, Skalický débloque enfin le compteur du BK. Au dernier tiers, le Verva marque encore deux fois et Válek complète le hat-trick. Les pétrochimistes maintiennent la pression sur la troisième place.

Les Bílí Tygři retrouvent leurs sensations pour ce dernier match de l'année et vont arracher une victoire précieuse à Karlovy Vary. Menés 2-0 à la mi-match, les tigres blancs parviennent à réduire la marque en powerplay grâce à Bulíř. Dès la reprise du dernier vingt, Rychlovský égalise. Un powerplay en toute fin de match, scelle la victoire de Liberec qui passe devant à 1'27 du terme. Un dernier but en cage vide assure le succès et permet de recoller à la cinquième place.

Derrière, Olomouc se reprend aussi après trois défaites de suite en s'offrant la peau de Praha dans son antre qui restait sur sept succès d'affilée. Une victoire inespérée mais méritée pour les Coqs. Macuh ouvre le score pour ceux-ci, mais le Sparta mitraille et parvient à égaliser en fin de tiers par Forman. Le deuxième vingt haché de pénalités reste vierge. Dès la reprise, Macuh remet les siens devant en powerplay. Praha pousse mais ne revient pas et pire, se fait surprendre en break par Bambula qui assure la victoire des siens avant un quatrième but en cage vide.

Vítkovice remporte une quatrième victoire consécutive pour revenir au contact de la onzième place. Mais les mineurs ont peiné sur la glace de České Budějovice. Les visiteurs démarrent fort, Bukarts et Kalus leur donnent deux longueurs d'avance. Le Motor démarre et parvient à égaliser avant la deuxième sirène mais Vítky repasse encore devant. Harris égalise en powerplay à deux minutes du terme. A l'issue des tirs au but, Lakatoš donne la victoire à Ostrava, le point pris par les locaux leur garanti la cinquième place.



Etoiles Hockey Hebdo de la journée :



*** : Rok Macuh (HC Olomouc)

** : Lukáš Válek (Verva Litvínov)

*** : Rok Macuh (HC Olomouc)

** : Lukáš Válek (Verva Litvínov)

* : Martin Růžička (Oceláři Třinec)











