TELH - Tipsport Extraliga Ledního Hokeje Hockey sur glace - TELH : Dans les places protégées Liberec revient dans les quatre premiers, derrière Třinec et Praha. Mountfield se relance au milieu de tableau, toujours poursuivit par Olomouc. En bas, Plzeň se replace tandis que Mladá Boleslav enchaîne Source : hokej.cz Philippe Rouinssard Posté par Hockey Hebdo le 04/02/2024 à 20:43

Bílí Tygři Liberec - Verva Litvínov : 6-2

Mountfield HK - Motor České Budějovice : 4-0

Sparta Praha - Rytíři Kladno : 5-3

Vítkovice Ridera - Oceláři Třinec : 2-6

Škoda Plzeň - Energie Karlovy Vary : 4-3

Kometa Brno - BK Mladá Boleslav : 2-3 ap

HC Olomouc - Dynamo Pardubice : 2-1



Photographe: Jiří Princ pour hcbilitygri.cz Les Bílí Tygři de Galvas corrigent Litvínov et sont quatrièmes

Les Bílí Tygři remportent une victoire capitale contre Litvínov après trois défaites de suite. Trois points qui leur permettent de passer quatrième. Liberec démarre tambour battant avec un excellent premier tiers, ou elle mène 2-0 grâce à Galvas et Rychlovský. Les pétrochimistes inscrivent deux buts en cinquante secondes au tiers médiant pour égaliser, une spécialité des locaux de gaspiller leurs avances. Mais cette fois ils réagissent bien, un doublé de Faško-Rudáš relancent les tigres blancs. Filippi et Birner qui inscrivent un but chacun à dix secondes d'intervalle confirment la fête en Bohême septentrionale.

Mountfield rebondit bien devant ses partisans en écrasant České Budějovice. Dans cette partie, Estephan et Okuliar terminent à deux points, Perret inscrit son dixième but de la saison (18ème point). Pařík signe un blanchissage (25 arrêts) pour son premier match sous le chandail au lion.

Plzeň réalise la bonne opération du milieu de tableau avec une victoire importante contre l'Energie. Les Indiens mettent fin à une série de six revers de suite et passent dixièmes. Quatrième revers consécutif pour Karlovy Vary qui glisse onzième. Les visiteurs mènent par deux fois dans le premier tiers. Au dernier vingt, les locaux accélèrent. Schleiss égalise en powerplay avant que les Indiens ne marquent deux fois en deux minutes dont un pour Bučko la nouvelle recrue. KV revient bien à une longueur en toute fin de match mais il est trop tard pour égaliser.

Mladá Boleslav enchaîne une troisième victoire de suite en l'emportant sur le fil à Brno. La Kometa confirme sa bonne forme et mène 2-0 grâce à Okál et Vincour après quarante minutes, le plus dur semble être fait. Hradec débloque le compteur des lions au début du dernier tiers. Pyrochta arrache l'égalisation à 23 secondes de la fin. Il faut disputer une prolongation et le BK complète le hold-up. Lintuniemi donne la victoire en overtime pour son troisième point du match.

Photographe : Jakub Šustr pour hc-olomouc.cz 4ème victoire de suite pour Olomouc qui déjoue le leader

Olomouc réalise un gros coup à domicile en s'offrant la peau du leader, Pardubice. Une quatrième victoire de suite pour le HCO. La partie démarre du mieux possible pour les coqs, Nahodil ouvre le score après 56 secondes de jeu. Dès l'entame du deuxième tiers, Sirota double la mise. Le Dynamo se met à inverser la tendance et presse. Hyka rapproche le score au début de la dernière période, mais malgré ses tentatives le premier ne reviendra pas et doit s'incliner pour la deuxième fois de suite. Son avance réduit, même s'il a encore deux matchs de retard.

Du coup le Sparta se rapproche encore, il n'est plus qu'à deux points du leader après sa victoire serrée dans le derby contre Kladno qui poursuit son naufrage. Les Pragois ont plié le match au premier tiers avec un cinglant 3-0. Les chevaliers ne baissent pas les bras et parviennent à rapprocher le score sans jamais égaliser. Un dernier but en cage vide scelle leur trezième revers de suite.

Les Oceláři remportent un troisième succès de suite en écrasant Vítkovice dans le derby silésien. Pourtant le match avait parfaitement débuté pour les locaux qui mènent 2-0 après moins de 3 minutes de jeu ! Roman réduit le score en powerplay en fin de premier tiers. Les dragons crachent leur feu au tiers médiant en inscrivant quatre buts sans réplique, la messe est dite. Jeřábek et Roman finissent avec trois points, Růžička et Voženílek en inscrivent deux.



Etoiles Hockey Hebdo de la journée :



*** : Alex Lintuniemi (BK Mladá Boleslav)

** : Tomáš Filippi (Bílí Tygři Liberec)

