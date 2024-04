Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS TELH - Tipsport Extraliga Ledního Hokeje Hockey sur glace - TELH : Efficacité maximale Třinec reprend les devants dans la finale avec une efficacité offensive maximale face à un adversaire bien emprunté Source : hokej.cz Philippe Rouinssard Posté par Hockey Hebdo le 20/04/2024 à 19:35 Tweeter

Oceláři Třinec - Dynamo Pardubice : 4-3 (2-1)



Photographe : LukᚠFilipec pour hcocelari.cz Třinec joue son bon jeu et remporte le match 3

Les Oceláři après avoir remporté le match 1 à leur habtiude ont vu leur défense exploser au match 2, ils vont tenter de retrouver leur solidité à domicile. Pardubice qui a trouvé les clés du coffre un première fois veut poursuivre sur sa lancée pour récupérer l'avantage de la glace.

Comme depuis le début de la finale, le Dynamo démarre à fond de train. La pression est intense sur la cage locale. Kacetl et sa garde rapprochée tiennent bien. Ils s'en sortent également à bon compte puisque deux fois les poteaux viennent les sauver. Sous pression, Třinec commet une faute, le powerplay est incisif mais ne trouve toujours pas la faille. Pardubice reste à l'offensive et contrôle le jeu, mais une fois encore se fait piéger en contre et montre la fragilité de sa défense. Daňo contre, Vála est complètement dépassé par le Slovaque qui lance, Cienciala très mal marqué lui aussi par Hájek fait écran devant la cage, le palet sans doute dévié vient prendre Will a contre pied (1-0).

Une fois encore les Oceláři prennent les devants au tableau d'affichage complètement contre le cours du jeu. Le Dynamo repart à l'offensive encore et encore et finalement ne tarde pas à égaliser sur un but éblouissant. Čerešňák entre en zone et laisse pour Zohorna en retrait, il feinte le tir mais remet au deuxième poteau où Radil propulse au fond (1-1).

La partie s'équilibre, en fin de tiers les locaux sont au pressing. Will tient bon mais Zohorna vient faire une faute complètement idiote, alors que le palet est gelé, il vient mettre un coup de crosse qui l'envoie au cachot. Le powerplay des dragons brûle comme le feu et ne met que 17 secondes à trouver l'ouverture, grâce à un missile envoyé par Hudáček depuis le cercle gauche directement dans la lunette (2-1).

Pardubice retourne charbonner dans les dernières minutes mais le score en reste là. Le deuxième tiers démarre comme le premier a fini. Les visiteurs sont au pressing, mais ne parviennent pas à trouver la faille. Il faut dire que leur tir lointain ou à ras la glace ne sont guère dangereux pour le solide Kacetl. Les rebonds sont ratés et les contres locaux sèment la terreur dans une défense complètement à la ramasse. Sur l'un d'entre eux d'ailleurs, les métallurgistes creusent leur avance. Nestrašil break, remet dans l'axe, avec un heureux rebond sur la palette d'un défenseur des chevaux sur Hudáček qui ne manque pas sa reprise (3-1). Photographe : LukᚠFilipec pour hcocelari.cz Les Oceláři extrêmement réalistes régalent leur partisans

Pardubice repart dans l'autre sens et continue sa domination stérile face au mur silésien parfaitement reconstitué. La moindre contre-offensive est dangereuse tant les défenseurs rouges sont maladroits et dépassés. C'est pourtant sur l'un de ces contres que Třinec commet une faute. Le powerplay du Dynamo fait tourner à l'infini et les rares tirs sont bloqués par la défense, rien ne va pour les visiteurs. Peu après ils débloquent enfin le score, Zohorna parvient à lancer Mandát dans le dos de la défense locale, d'un bon tir il gagne son duel contre le portier silésien et réduit l'écart (3-2).

Les visiteurs pressent jusqu'à la deuxième sirène sans résultat. Au dernier tiers, le Dynamo continue de contrôler la rondelle mais est toujours aussi inefficace devant et fragile derrière. Les contres locaux mettent la pagaille et une faute tombe contre Pardubice. Les dragons tentent de tuer le match, Will déjà parti d'un côté revient de l'autre et renvoie du patin assez miraculeusement. Pour le reste le killing play se montre efficace et neutralise les deux minutes. Pardubice repart à l'offensive mais continue de jouer contre lui même en multipliant les erreurs et les approximations. les Oceláři se dégagent sans peine. Sur une énième passe ratée à la bleue, le Dynamo se fait piéger en contre, encore... Voženílek et Nestrašil breakent à deux contre un, le premier sert le second parfaitement qui se retrouve seul face au but et glisse entre les pads (4-2).

Les visiteurs ne parvenaient pas à marquer un but, maintenant ils doivent en marquer deux en moins de trois minutes. Ils prennent leur temps mort et sortent leur gardien, foutu pour foutu... Le Dynamo s'installe, Zohorna dévie parfaitement au second poteau pour Radil sa reprise est repoussé par Kacetl qui bondit, Adam Musil récupère et précipite au fond (4-3).

Il reste un peu plus d'une minute. Le Dynamo repart au charbon mais le bloc silésien est bien placé, la sirène retentit sur un énième tir de la bleue repoussé sans difficulté par Kacetl.

Třinec retrouve son incroyable réalisme et opportunisme offensif et a su marquer sur ses très rares occasions pour faire la course en tête tout le match. Profitant de la maladresse des visiteurs, les dragons ont pu les retenir assez longtemps pour l'emporter encore. Pardubice s'incline encore en ayant joué la tête à l'envers pendant l'essentiel de la rencontre, donnant de manière incroyable le bâton pour se faire battre. A courrir sans cesse après le score le Dynamo n'a pu le rattraper. Un changement radical est à prévoir dès demain pour le match 4 sous peine de se retrouver, déjà, dos au mur.



Etoiles Hockey Hebdo :



*** : Libor Hudáček

** : Tomáš Zohorna

