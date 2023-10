Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS TELH - Tipsport Extraliga Ledního Hokeje Hockey sur glace - TELH : Encore un succès Neuvième victoire d'affilée pour Litvínov qui suit toujours le leader Pardubice également victorieux. Mountfield s'infiltre dans les quatre premiers. L'Energie se cale au milieu du tableau tandis que Vítkovice rebondit enfin avec un premier but de la saison pour Valentin Claireaux Source : hokej.cz Philippe Rouinssard Posté par Hockey Hebdo le 13/10/2023 à 21:25 Tweeter

Energie Karlovy Vary : 2-3 TAB

Verva Litvínov - Sparta Praha : 4-2

Vítkovice Ridera - Bílí Tygři Liberec : 5-2

HC Olomouc - Mountfield HK : 1-2 TAB

Dynamo Pardubice - BK Mladá Boleslav : 3-1



Photographe : Hynek Haruda pour hcverva.cz Litvínov ba tle Sparta pour une 9e victoire consécutive

Litvínov continue son excellent parcours avec une neuvième victoire consécutive en déjouant le Sparta qui s'incline pour la deuxième fois de suite. Dans un premier tiers complètement fermé, les deux équipes se neutralisent jusque dans les ultimes instants. Sur un bon contre, les locaux font mouche. Sukeľ dévie vers Kudrna dans l'axe qui vient déjouer le portier pragois à bout portant. Les visiteurs sont sanctionnés plusieurs fois à la reprise. Pourtant ce sont eux qui viennent égaliser. Lajunen en break échoue sur Tomek, Vitouch suit, récupère le palet entre les pads du portier et le glisse au fond, malgré les protestations locales, l'arbitre accorde le but. Les raffineurs profitent finalement de l'indiscipline adverse, Jaks d'un coup de canon de la bleue, remet son équipe devant. Au début de la dernière période, Krejčík voit son tir repoussé, mais Kousal qui a suivit l'expédie entre les jambes du gardien. Le jeu va vite mais une fois encore ce sont les locaux qui reprennent les commandes de la partie. La défense spartiate coule et subit les assauts adverses, après plusieurs tentatives infructeuses face à Kovář, Hlava finit par scorer. Praha ne parvient pas à revenir et la sortie de son gardien, lui fait encaisser un dernier but.

Le Dynamo reste en tête de l'extraliga avec une nouvelle victoire acquis sur sa glace face à Mladá Boleslav qui est en grande difficulté. Les chevaux dominent très nettement le premier tiers mais sans marquer, ils font la différence au tiers médiant avec un doublé de Říčka. Mais le BK reste au contact avec un but de Lántoši. Profitant d'un powerplay au tout début de la dernière période, la star locale, Sedlák enfonce le clou pour assurer la belle victoire du leader.

L'Energie retrouve la victoire après deux revers en s'imposant difficilement grâce aux tirs au but à České Budějovice. Le Motor avait pourtant bien démarré sa barque et menait 2-0 après quarante minutes grâce à des buts de Doudera et Simon. Dans le dernier tiers, Ordoš manque un tir de pénalité pour passer à 3-0. Un échec qui coûtera cher, Griger réduit l'écart avant que Stříteský n'égalise à cinq minutes du terme. La prolongation ne donne rien et aux tirs au but, Karlovy Vary marque à deux reprises tandis que les locaux ne parviennent pas à déjouer.

hc-vitkovice.cz Vítkovice rebondit en dominant nettement les Bílí Tygři

Vítkovice a enfin réagit en championnat, en profitant peut être de sa bonne forme européenne. Les joueurs de Ridera renversent Liberec. La partie débute bien pour les visiteurs, sur une relance catastrophique de la défense locale, Perez ouvre la marque après moins d'une minute de jeu. Vítky renverse la tendance et Chlán dans l'axe égalise en fin de période. Peu après, sur un powerplay, Percy donne l'avantage d'un tir lointain. Le jeu est disputé au tiers médiant mais les mineurs parviennent à prendre le large. Claireaux dans le cercle gauche, vient doubler la mise en profitant du trafic devant la cage des BTL. Premier but pour le Français cette saison. Dès la reprise du dernier vingt, Knot rapproche le score. En double powerplay, Mueller permet à Vítkovice Motor České Budějovice -: 2-3 TAB- Sparta Praha : 4-2- Bílí Tygři Liberec : 5-2HC Olomouc -: 1-2 TAB- BK Mladá Boleslav : 3-1continue son excellent parcours avec une neuvième victoire consécutive en déjouant lequi s'incline pour la deuxième fois de suite. Dans un premier tiers complètement fermé, les deux équipes se neutralisent jusque dans les ultimes instants. Sur un bon contre, les locaux font mouche.dévie versdans l'axe qui vient déjouer le portier pragois à bout portant. Les visiteurs sont sanctionnés plusieurs fois à la reprise. Pourtant ce sont eux qui viennent égaliser.en break échoue sursuit, récupère le palet entre les pads du portier et le glisse au fond, malgré les protestations locales, l'arbitre accorde le but. Les raffineurs profitent finalement de l'indiscipline adverse,d'un coup de canon de la bleue, remet son équipe devant. Au début de la dernière période,voit son tir repoussé, maisqui a suivit l'expédie entre les jambes du gardien. Le jeu va vite mais une fois encore ce sont les locaux qui reprennent les commandes de la partie. La défense spartiate coule et subit les assauts adverses, après plusieurs tentatives infructeuses face àfinit par scorer. Praha ne parvient pas à revenir et la sortie de son gardien, lui fait encaisser un dernier but.Lereste en tête de l'extraliga avec une nouvelle victoire acquis sur sa glace face àqui est en grande difficulté. Les chevaux dominent très nettement le premier tiers mais sans marquer, ils font la différence au tiers médiant avec un doublé de. Mais le BK reste au contact avec un but de. Profitant d'un powerplay au tout début de la dernière période, la star locale,enfonce le clou pour assurer la belle victoire du leader.L'retrouve la victoire après deux revers en s'imposant difficilement grâce aux tirs au but à. Le Motor avait pourtant bien démarré sa barque et menait 2-0 après quarante minutes grâce à des buts deet. Dans le dernier tiers,manque un tir de pénalité pour passer à 3-0. Un échec qui coûtera cher,réduit l'écart avant quen'égalise à cinq minutes du terme. La prolongation ne donne rien et aux tirs au but, Karlovy Vary marque à deux reprises tandis que les locaux ne parviennent pas à déjouer.a enfin réagit en championnat, en profitant peut être de sa bonne forme européenne. Les joueurs de Ridera renversent. La partie débute bien pour les visiteurs, sur une relance catastrophique de la défense locale, Perez ouvre la marque après moins d'une minute de jeu.renverse la tendance etdans l'axe égalise en fin de période. Peu après, sur un powerplay,donne l'avantaged'un tir lointain. Le jeu est disputé au tiers médiant mais les mineurs parviennent à prendre le large.dans le cercle gauche, vient doubler la mise en profitant du trafic devant la cage des BTL. Premier but pour le Français cette saison. Dès la reprise du dernier vingt,rapproche le score. En double powerplay,permet à Vítkovice de reprendre le large. Les Bílí Tygři pressent mais ne peuvent marquer, en cage vide Percy inscrit son deuxième but de la partie. Enfin un nouveau succès pour Vítkovice qui remonte au onzième rang.

Mountfield grimpe à la quatrième place, dans le groupe protégé avec un succès arraché aux tirs au but à Olomouc. Dans un premier tiers surdominé, les lions ouvrent le score grâce à l'inévitable Okuliar. Les coqs parviennent à égaliser au tiers médiant grâce à Macuh. Les visiteurs dominent mais le score ne bouge plus jusqu'à la séance de fusillade que Mountfield remporte.



Etoiles Hockey Hebdo de la journée :



*** : Stuart Percy (Vítkovice Ridera)

** : Andrej Kudrna (Verva Litvínov)

* : Robert Říčka (Dynamo Pardubice) © 2023 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour Réactions sur la news Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.











trueanal.org ...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut... Hockeyhebdo sur