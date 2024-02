Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS TELH - Tipsport Extraliga Ledního Hokeje Hockey sur glace - TELH : Enfin ! Kladno l'emporte enfin après 17 défaites de suite ! Praha et Třinec maintiennent le rythme, Litvínov, Brno et le Motor restent au contact des places protégées Source : hokej.cz Philippe Rouinssard Posté par Hockey Hebdo le 16/02/2024 à 21:06 Tweeter

Verva Litvínov : 2-3

Vítkovice Ridera - Motor České Budějovice : 5-7

Kometa Brno - Rytíři Kladno : 2-3 ap

Mountfield HK - Oceláři Třinec : 2-3

HC Olomouc - Sparta Praha : 2-4



hc-kometa.cz Les Rytíři Kladno gagnent enfin après 17 défaites de suite !

Brno en bonne forme reçoit les Rytíři complètement englués en bas de tableau après 17 défaites consécutives. Zbořil ouvre la marque dès la première minute de jeu. La Kometa domine outrageusement le premier vingt et Kollár double logiquement la mise. Le deuxième tiers est complètement inversé, Kladno est sur tous les coups et Tralmaks débloque le compteur visiteur. Klepiš a l'occasion d'égaliser mais il manque un penalty face à Furch. Les efforts des chevaliers sont finalement récompensés à la moitié du dernier vingt, Procházka égalise. Brno renverse la tendance mais ne parvient pas à repasser devant avant la sirène finale. Il faut disputer une prolongation, le premier point pris par Kladno depuis plus d'un mois ! Il faut moins d'une minute de jeu à Pytlík pour donner la victoire aux Rytíři, la première de l'année 2024, enfin !!! L'affreuse série de dix-sept revers de suite prend fin, mais Kladno reste à dix points de la sortie de la zone rouge. Le point pris par Brno lui suffit à a repasser cinquième.

Le Sparta se rapproche de la première place, avec toutefois deux matchs d'avance, après une victoire à Olomouc. Les coqs restent au contact pendant presque cinquante minutes grâce à un doublé de Anděl. En fin de tiers, les joueurs de la capitale se détachent avant un dernier but en cage vide pour assurer.

Třinec remporte un nouveau remake de la dernière finale en s'imposant chez Mountfield. Un doublé de Růžička au premier tiers permet aux dragons de mener confortablement. Les locaux inversent la tendance au tiers médiant. Estephan et Pavelka marque à une minute d'intervalle pour permettre aux lions d'égaliser. Profitant d'un powerplay, Hudáček remet les métallurgistes devant. Mountfield domine sans partage le dernier tiers mais ne peut revenir. Les Oceláři assurent leur troisième place.

bkboleslav.cz Litvínov l'emporte à Mladá Boleslav

Litvínov revient au contact des places protégées après un succès laborieux à Mladá Boleslav. Laminés par les fautes en début de match, les locaux cèdent une première fois en infériorité face à Kirk. Les pétrochimistes poussent et Ondřej Kaše double la mise. En toute fin de période, Pyrochta débloque le compteur du BK en powerplay. Nettement dominés au tiers médiant, les visiteurs élargissent pourtant leur écart. MB mitraille en fin de match et rapproche le score, le jeu se tend et le suspense atteint son paroxysme mais rien n'y fait, Litvínov l'emporte.

Le Motor se relance en l'emportant dans un match à suspense à Ostrava. La partie commence en fanfare pour le Motor qui marque trois buts dans les trois premières minutes ! Profitant de cinq minutes de powerplay, Lakatoš débloque le compteur local. Chlán rapproche le score en début de période, Roberts Bukarts égalise dans la foulée. CB en powerplay repasse devant par Vopelka mais se fait encore rejoindre. Au dernier vingt, deux nouveaux buts de Harris qui complète le hat-trick vient achever le retour du Motor qui l'emporte finalement avec un nouveau but dans la cage vide cette fois. Auvitu a inscrit trois assistances pour Vítkovice.



Etoiles Hockey Hebdo de la journée :



*** : Brant Harris (Motor České Budějovice)
** : Jakub Klepiš (Rytíři Kladno)
* : Filip Přikryl (Motor České Budějovice)

