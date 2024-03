Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS TELH - Tipsport Extraliga Ledního Hokeje Hockey sur glace - TELH : Et de deux ! Litvínov, Olomouc, Mountfield et České Budějovice doublent leur avance au premier tour des playoffs Source : hokej.cz Philippe Rouinssard Posté par Hockey Hebdo le 07/03/2024 à 21:00 Tweeter

Motor České Budějovice - Energie Karlovy Vary : 5-4 ap (2-0)

Verva Litvínov - Škoda Plzeň : 4-1 (2-0)

Bílí Tygři Liberec - HC Olomouc : 2-3 ap (0-2)

Mountfield HK - Vítkovice Ridera : 1-0 (2-0)



hcverva.cz Litvínov double son avance dans la série face à Plzeň

Litvínov qui a du batailler pour remporter le match 1 veut l'emporter une deuxième fois avant le déplacement à Plzeň. Le premier tiers est houleux avec de nombreuses pénalités. David Kaše - Energie KarlovyVary : 5-4 ap (2-0)- Škoda Plzeň : 4-1 (2-0)Bílí Tygři Liberec -: 2-3 ap (0-2)- Vítkovice Ridera : 1-0 (2-0)qui a du batailler pour remporter le match 1 veut l'emporter une deuxième fois avant le déplacement à. Le premier tiers est houleux avec de nombreuses pénalités. Kirk puis Hlava en powerplay creusent l'écart. Les Indiens débloquent enfin leur compteur mais le Britannique Liam Kirk éloigne de nouveau la marque à l'entame du dernier vingt. Litvínov gère bien sa barque et contient le retour adverse. Les visiteurs écopent même de cinq minutes d'infériorité qui leurs brisent les reins, ils ne reviendront plus. Les pétrochimistes remportent un deuxième succès et se placent dans la meilleure façon en vue de la qualification.

Liberec surpris à domicile après un match 1 très serré doit vite rebondir sous peine d'être dos au mur. Olomouc va tenter de rééditer sa bonne performance de la veille. Les coqs dominent très nettement la première période mais ils ne parviennent pas à ouvrir la marque. A l'inverse, Rychlovský ouvre la marque sur une des rares occasions locales. Les esprits s'échauffent au tiers médiant, profitant d'un powerplay, Faško-Rudáš double la mise. Le HCO extrêmement dominateur, débloque son compteur également en suppériorité grâce à Navrátil. Les coqs ont les ailes coupées au dernier tiers avec des inombrables fautes. Pourtant, Olomouc a encore de la réserve, Navrátil dévie parfaitement devant la cage pour Bambula qui égalise dans la dernière minute de jeu, logique aux vues de la rencontre. Comme la veille il faut disputer une prolongation entre ces deux là. Il ne faut que 49 secondes à Orsava pour donner la victoire aux coqs, la deuxième de la série. Ils sont en train de tout renverser.

Photographe : Stanislas Souček pour mountfieldhk.cz Pařík blanchit Vítkovice, Mountfield double son avance

Mountfield vainqueur d'une unité au match 1 espère remettre le couvert, Vítkovice doit renverser la donne. Très nettement dominateurs au premier tiers, les lions ouvrent le score par Klíma. Au deuxième tiers le match est de plus en plus à sens unique. Les visiteurs complètement sous l'eau ne parvenant à tirer qu'une seule fois ! Vítkovice renverse enfin la tendance en dernière période et se montre dangereux en multipliant les offensives mais les mineurs ne parviendront pas à déjouer Pařík, qui blanchit avec 24 arrêts, et s'inclinent une seconde fois.

Le Motor vainqueur logique du match 1 espère doubler la mise au match 2 avant de se déplacer à Karlovy Vary. Dans un premier tiers équilibré, Harris permet aux locaux de prendre les devants. L'Energie coule au tiers médiant et multiplie les fautes, le powerplay du Motor fait le métier en marquant trois buts en suppériorité. A 4-0 à vingt minutes du terme, la partie semble pliée, erreur ! Koffer débloque le compteur dès l'entame du dernier vingt. Kangasniemi rapproche le score en powerplay, dans la minute qui suit, KV marque une fois encore. L'avance locale a presque disparue, l'effort des visiteurs se poursuit. Ils sortent leur gardien et arrachent l'égalisation en fin de partie. Quel retour ! Pourtant cet effort incroyable ne sert à rien pour Karlovy Vary, dès la première minute de la prolongation, Gulaš inscrit son deuxième but et son troisième point du match pour délivrer České Budějovice, qui n'est plus qu'à une victoire des quarts.



Etoiles Hockey Hebdo de la journée :



*** : Milan Gulaš (Motor České Budějovice)

** : Lukáš Pařík (Mountfield HK)

