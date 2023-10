Motor České Budějovice - Škoda Plzeň : 4-1

Verva Litvínov - Kometa Brno : 6-3

Bílí Tygři Liberec - Oceláři Třinec : 1-3

Dynamo Pardubice - Sparta Praha : 4-3



hcmotor.cz Le Motor déjoue Plzeň et se relance - Škoda Plzeň : 4-1- Kometa Brno : 6-3Bílí Tygři Liberec -: 1-3- Sparta Praha : 4-3 Le Motor dans une mauvaise passe reçoit Plzeň qui remonte à vive allure. Les locaux retrouveront-ils un second souffle ? Malgré un premier tiers nettement dominé par České Budějovice, le score reste vierge. Siler lancé en break peu après la reprise ouvre les compteurs en faveur des Indiens. Le Motor contre vite, Kondelík se retrouve seul face au but, très intelligement il dévie au premier poteau où Ordoš égalise. Les locaux poursuivent leur domination, un contre bien mené permet à Hovorka en retrait, de trouer le but peu avant la deuxième sirène. Les automobilistes continuent de dominer au dernier tiers, en powerplay, Hanzl alourdit la mise depuis le cercle droit. Les visiteurs sont assommés et ne peuvent plus rien, ils sortent toutefois leur gardien et encaissent un nouveau but en cage vide signé Kubík. Le Motor redémarre et remonte septième, Plzeň reste au dixième rang.

Le Dynamo reste en tête du championnat avec un succès dans le match des titans contre Praha.Dans un premier tiers de qualité, cinq buts sont marqués en moins de quatre minutes de jeu ! Pardubice récupère un double powerplay Říčka marque deux fois, maic Buchtele également en infériorité ! Dans la foulée, le Sparta égalise, mais Cienciala remet les chevaux devant la minute suivante. Quel match ! La partie se calme mais reste de grande qualité, finalement à force de tentatives, les visiteurs égalisent grâce à Sobotka au début du dernier vingt. Deux minutes plus tard, Kaut remet le Dynamo devant. Le Sparta presse mais Will tient bon, la défense cadenasse, la messe est dite. Pardubice remporte le choc de cette journée.

Litvínov suit à une longueur après un nouveau succès à domicile face à la Kometa. Rapidement menés au score, les locaux parviennent à égaliser mais ils restent en difficultés. Pourtant ils prennent les commandes grâce à un slap surpuissant de Jaks en powerplay. Au tiers médiant, les locaux marquent encore deux fois pour faire le trou. Pospíšil et Moses marquent dans les cinq premières minutes du dernier tiers et redonnent espoir à Brno. Toujours efficace, le Verva reprend le large grâce à un but de Hlava avant un dernier en cage vide pour assurer leur victoire.

Les Oceláři s'imposent à Liberec et se rapprochent du podium. Pourtant les tigres blancs dominent la première moitié du match mènent 1-0 puis marquent un second but finalement annulé après consultation vidéo. Hudáček égalise contre le cours du jeu. Au dernier tiers, les métallurgistes font le bon effort et passent devant avant de marquer une troisième fois en cage vide.



Etoiles Hockey Hebdo de la journée :



*** : David Cienciala (Dynamo Pardubice)

** : Nicolas Hlava (Verva Litvínov)

* : Richard Pánik (Oceláři Třinec)